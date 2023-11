Gonzalo Miró deja claro si Joao Félix celebraría si marca gol contra el Atlético: "¿Lo besaría?"

Joao Félix, junto a Cancelo, fue uno de los grandes protagonistas del Barcelona ante el Oporto. Los azulgranas consiguieron la clasificación para los octavos de final, y prácticamente como primeros de grupo, después de derrotar 2-1 al Oporto con goles de Cancelo y Joao Félix. El lateral portugués fue el mejor del partido, con un golazo que igualaba el tanto inicial de Pepê en la primera parte, y que luego daba el pase de gol a su compatriota para darle la vuelta al marcador.





Después de ser suplente ante el Rayo Vallecano el fin de semana, Xavi confiaba en Joao Félix para el partido clave de este martes ante el Oporto, correspondiente a la 5ª jornada de la Champions League. El Barça, empatado a puntos con los portugueses, tenían que ganar en el Estadio Olímpico para no sufrir en la última jornada. Para ello, Xavi ponía el once titular, salvo por las bajas de Ter Stegen y la de Gavi, que estará fuera de los terrenos de juego toda la temporada. Al portero holandés le sustituyó Iñaki Peña, que hizo un gran partido y que sostuvo al Barcelona con paradas clave que ayudaron a la victoria final.

Joao Félix, uno de los protagonistas

En este partido, Joao Félix formaba el ataque culé junto a Raphinha y Lewandowski y el portugués respondió a la confianza de Xavi con un buen partido que culminó con el gol definitivo que metía al Barcelona en los octavos, tras dos años siendo eliminados en la fase de grupos. Joao, además del gol, dio un larguero y creó varias ocasiones clarísimas de gol, incluyendo una gran jugada que acabó con un buen pase a Lewandowski que el polaco no supo aprovechar. Su gol llegó después de coger el balón en tres cuartos del campo del Oporto, hacer una pared con Cancelo y marcar con un disparo con el interior del pie que entrada pegado al palo izquierdo.

BARCELONA, 28/11/2023.- El delantero del Barcelona Joao Félix celebra tras marcar el segundo gol ante el Oporto, durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Oporto disputan hoy martes en el estadio Olímpico de Montjuic. EFE/Alejandro García





Con esta victoria, el Barcelona consigue frenar las duras críticas de las últimas semanas, en las que el conjunto azulgrana ha dado un nivel bajísimo de juego y en las que ha tenido varios 'pinchazos', como ante el Shakthar en la Champions o ante el Rayo Vallecano en la última jornada de Liga, que les deja a cuatro puntos del Real Madrid, el nuevo líder de Primera División.

Las dudas sobre Xavi

Y los tres puntos dan a Xavi una tranquilidad que necesitaba porque ha sido el más señalado por el mal juego del equipo e incluso, se ha hablado de las dudas entre algunos de los directivos de Joan Laporta. Estas dudas han crecido después de que el fin de semana en el que el primer equipo empataba ante el Rayo Vallecano, las redes sociales del club publicaban una foto del presidente Joan Laporta con Rafa Márquez, entrenador del filial, tras el partido de su equipo. Esta fotografía ha hecho que se hablara de que Laporta podría estar pensando en el entrenador mejicano como posible sustituto de Xavi, en el caso en el que siguiera la mala racha de juego y resultados.

Joan Laporta, con Rafa Márquez





¿Celebraría Joao Félix un gol contra el Atleti?

Este domingo, Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan a las 21:00 horas en el Estadio Lluis Companys en la 15ª jornada de Liga. Los dos equipos están empatados a puntos, pero los rojiblancos con un partido menos. Y sin duda, todos los ojos estarán puestos en Joao Félix, jugador cedido por el Atlético al Barcelona después de unos años muy polémicos en los que no pudo ganarse la titularidad y en los que no llegó a entenderse nunca con Simeone. En el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño preguntó si Joao Félix celebraría si marca un gol en ese partido y Gonzalo Miró respondió sin dudar que seguro que sí, incluso a lo mejor "delante del banquillo del Atleti; no sé si se besaría el escudo".