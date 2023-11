La dura crítica de David Sánchez a Laporta por su foto con Rafa Márquez: "Brutal"

El Barcelona no vive su momento más tranquilo. Los azulgranas empataron en la última jornada ante el Rayo Vallecano (1-1) y se quedan a cuatro puntos del Real Madrid, que es el nuevo líder de Primera División después del empate del Girona ante el Athletic de Bilbao en el último partido de la 14ª jornada de Liga. Este empate, y el bajón del equipo en los dos últimos meses, ha hecho que se llegue a hablar de las dudas entre algunos integrantes de la junta directiva con el futuro de Xavi Hernández.

La mala racha del Barcelona

Los azulgranas llevan dos meses en el que solo han jugado bien la primera parte ante el Real Madrid, partido que acabó perdiendo con un doblete de Bellingham. En estos meses, en los que es verdad que ha contado con las bajas de sus dos mejores hombres, De Jong y Pedri, ha sufrido varios pinchazos tanto en Liga como en la Champions League. Todo esto ha hecho que Xavi sea señalado e, incluso, se haya hablado de que en la junta directiva de Laporta hay dudas sobre si se debería pensar en un recambio para el actual entrenador.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, y Xavi Hernández, entrenador del Barcelona





Todos estos problemas hicieron que Manolo Lama criticara a Xavi tras la dura derrota ante el Shakthar, cuando el equipo perdió 1-0 sin tirar casi a puerta y obligando a ganar al Oporto este martes en la 5ª jornada de la Champions League. Azulgranas y portugueses están ahora empatados a nueve puntos y el equipo ucraniano es tercero con seis puntos, por lo que una derrota en el Estadio Lluis Companys complicaría mucho el primer puesto de grupo, aunque la clasificación no tanto porque en la última jornada se enfrenta al Amberes, colista de grupo. Este mal resultado hizo que Manolo Lama señalara algo importante sobre las palabras de Xavi: "El gran problema de Xavi es que no tiene un diagnóstico claro de lo que le pasa al equipo. En Anoeta dijo que preguntó al descanso a los jugadores si alguien estaba cansado; por lo que veía un problema físico. Hoy ve un problema mental. Los jugadores ven un problema de juego... cada uno tira una milonga. Xavi no se entera de lo que le pasa al equipo y además ha puesto el listón altísimo".

Xavi Hernández zanja la polémica tras la lesión de Gavi.Cordon Press





David Sánchez, contra el presidente culé

En El Partidazo de COPE de este lunes se habló de la foto de Joan Laporta, presidente del Barcelona, en el vestuario del equipo filial junto a su entrenador, Rafa Márquez. En mitad de toda la polémica que rodea al conjunto azulgrana y a Xavi Hernández, el equipo hizo pública esta foto que muchos han visto como una señal de las dudas que hay entre algunos directivos y la intención de querer señalar al posible sustituto del actual entrenador. El mejicano es muy amigo de Deco, director deportivo del Barcelona, con el que coincidió como jugador del equipo culé. Además, también tiene muy buena relación con Joan Laporta y con algún directivo.

Joan Laporta, con Rafa Márquez





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todo esto, y las dudas que Laporta tuvo para fichar a Xavi porque no era su primera opción, han llevado a que David Sánchez criticara duramente esta fotografía que se hacía pública el mismo fin de semana en el que el Barça empataba ante el Rayo Vallecano: "La foto es lamentable, es una torpeza brutal. Por un poco de estética, mantén las formas. Son dos meses lamentables de fútbol y resultados y, aunque haya querido aparentar que está bien en rueda de prensa, Xavi está enfadado con esta foto. Si el Barcelona sale mal de estos próximos partidos, yo creo que Laporta echa a Xavi. Para Laporta, no es el entrenador de cabecera para él. Es una foto interesada, seguramente asesorado por los directivos que no quieren a Xavi. Laporta debería besar por donde pasa Xavi. Márquez es íntimo de Deco y Laporta y tiene pinta de que es una foto interesada".

ESCUCHA AQUÍ LA CRÍTICA DE DAVID SÁNCHEZ A LAPORTA.