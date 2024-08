Gonzalo Miró carga contra Simeone y Marcelino por lo que hacen durante los partidos: "Sentido del espectáculo"

LaLiga ha comenzado en pleno mes de agosto y con el calor como protagonista. La competición incorporó las pausas de hidratación con el objetivo de mitigar los efectos negativos, además de escuchar las charlas improvisadas de entrenadores como Marcelino García Toral o Diego Pablo Simeone, algo en lo que se fijó Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE.

Imanol Alguacil da instrucciones a sus jugadores durante el RCD Espanyol - Real Sociedad

Las dos primeras jornadas de LaLiga española ya se han disputado y este lunes ha comenzado la tercera con el Villarreal de Marcelino y el Celta de Giráldez. La competición va a un ritmo frenético y hasta cuatro fechas van a jugarse en el mes de agosto, seguramente demasiadas teniendo en cuenta las temperaturas que hay en España durante el verano.

La pausa de hidratación en fútbol es una estrategia que se utiliza para que los jugadores puedan hidratarse durante el partido. En el deporte rey, la oportunidad de consumir líquidos es rara, por lo que se debe plantear una estrategia efectiva a modo tiempo muerto como en otras disciplinas.

En estos meses de verano, cuando hay pausa de hidratación, los partidos tienen un aliciente más para el aficionado que lo ve por televisión: las charlas de los técnicos como Simeone, Ancelotti o Flick. LaLiga establece dar algunos bonus a los equipos que más colaboran en hacer más completas las retransmisiones.

Durante los partidos

Las retransmisiones televisivas están pudiendo acceder con sus micrófonos a las charlas tácticas que los entrenadores acostumbran a impartir. Pero durante el duelo de Cornellà-El Prat no hubo opción de escuchar a Imanol Alguacil porque la Real Sociedad no deja. El Real Madrid, en permanente batalla contra LaLiga, no permite la pértiga.

Carlo Ancelotti da instrucciones a sus jugadores durante el Real Madrid - Real Valladolid

A los entrenadores no les encanta el sistema, porque entienden que esas charlas tienen algo de privado, de secreto, incluso, pero la mayoría aceptan las pértigas y las cámaras sin mayor drama. En Villarreal, a Diego Pablo Simeone la cosa no le gustó en absoluto. Cuando vio que los operarios de televisión se acercaban al corrillo, miró a cámara con cara de pocos amigos.

Es una situación que se ha repetido este lunes en el Villarreal - Celta. Según explicó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, habían pactado 30 segundos. Cuando pasaron, el entrenador se giró para dar órdenes. Explicó el propio entrenador en el programa de este lunes que lo hace porque le pueden espiar, aunque su equipo sí lo va a permitir.

Es verdad que los aficionados tienen poco tiempo para entender a sus técnicos en estos momentos, pues llegará el otoño y con él se marcharán también las pausas de hidratación. Los técnicos podrán hablar de nuevo sin ambages, sin tener en cuenta que una cámara y un micrófono está registrando sus movimientos.

Gonzalo Miró carga contra Simeone y Marcelino

Son varios los momentos que fueron significativos para poder aprender mejor lo que se cuece en un banquillo profesional, pero que, evidentemente, suponen una intromisión para los cuerpos técnicos. Además, para el espectáculo, es otro aliciente, por eso a Gonzalo Miró le parece mal esto que hacen los entrenadores.

En El Partidazo de COPE dejó clara su opinión sobre este asunto. Algunos, como Simeone, ya se lo quitan antes de que eso pase, aunque sea a costa de una pequeña merma en los ingresos del Atlético. El propio Marcelino le explicó a Juanma Castaño que esa cantidad con la que bonifica LaLiga "no da ni para la uña de un pie de un futbolista".

