Feliciano, en COPE: "No entiendo que en la misma ciudad la gente pueda ir al tenis o al cine y no al fútbol"

El director del Mutua Madrid Open ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE para hablar del Másters 1.000 cuyo cuadro femenino ha arrancado ya. Feliciano López habla del torneo, la burbuja sanitaria, las medidas de seguridad y la presencia de público en la Caja Mágica.

En el evento puede haber un 40% de público diario, unas 4.800 personas en el recinto. Feliciano explicaba el porqué de la presencia de espectadores. "Entiendo que hay cosas que han pasado que son difíciles de entender. El problema es que las organizaciones que tienen las competencias no se ponen de acuerdo. Nosotros hemos tenido la suerte de la ayuda de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha colaborado para tener un evento seguro con la gente que consideran que podía haber. No entiendo como en la misma ciudad no puede la gente ir a ver un partido de fútbol y si al cine o al tenis".

La clave está, según el director del torneo en que "el Gobierno de España nos ha facilitado la entrada de algunos jugadores al país, jugadores de países que tienen la entrada prohibida a España, pero no en el tema sanitario. Ahí ha sido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Siempre han tratado de sacar adelante el evento priorizando la salud de los jugadores. No había habido nada desde que empezó la pandemia, ningún evento como este. Queremos transmitir el mensaje de que se puede volver poco a poco a la normalidad".

Para ello se ha elaborado un estricto protocolo sanitario en el que "lo más importante es controlar las entradas y salidas donde puede haber aglomeraciones de gente. La Caja Mágica es muy grande con muchos vomitorios y hay espacio suficiente para guardar la distancia de seguridad. El problema estaría en esos accesos. En las pistas hay una separación enorme entre la gente que está sentada. Hay espacio delante detrás y a los lados de los que estén en la grada".

"Este año toda la zona comercial no hay apenas tiendas si algún stand para algún patrocinador principal. Hay mesas de máximo cuatro personas al aire libre para tomar algo pero muy separadas. La responsabilidad es enorme", ha asegurado Feliciano López.

Pese a contar con la mayoría de los mejores tenistas del mundo se han producido varias bajas de renombre como son Djokovic, Federer o Garbiñe Muguruza: "Lo de Federer lo esperábamos. Ha jugado un torneo desde que reapareció que fue Doha. Lo de Djokovic es un poco más sorpresa, pero el calendario es lo que es. Seguramente jugará Roma antes de Roland Garros. Ha decidido que no quería jugar más torneos. Tienes que aceptar que habrá algún jugador que no quiera venir. Lo de Garbiñe ha sido duro porque tenía ilusión de jugar bien aquí ya que nunca ha ganado, pero la lesión le ha impedido venir".

Eso sí. Todos los presentes en Madrid tienen que cumplir una serie de normas antes de poder saltar la tierra batida de la Caja Mágica. "No caben todos los jugadores en un hotel. Los tenemos en tres hoteles. Están muy protegidos. Cuando llegan van al hotel se hacen un PCR y hasta que no tienen el negativo no pueden salir. Solo los que están vacunados o han pasado el Covid en los últimos 90 días pueden ir a entrenar el resto están en la habitación. Por ejemplo, Nadal no puede ir a cenar por Madrid hasta que tenga su negativo".

Si estará Rafa Nadal que aspira a sumar un nuevo título en Madrid y sobre el que Feliciano López se ha prodigado en elogios: "La edad no perdona, pero Rafa tiene la capacidad de seguir con 34 años a gran nivel, físico y mental para seguir ganando. Es muy complicado. Cuando tienes esa edad no puedes pensar cuántos años más vas a jugar si no pensar en jugar ese año a tope sin pensar en el siguiente. Lo bueno es disfrutar de lo que vive y de que con la edad que tiene aún opte a ganar los mejores torneos del mundo. Pocos jugadores con 34 años podrían pensar que estarían dónde está él ahora mismo. Ha demostrado que está con la ilusión intacta y eso también es muy complicado. Me parece increíble el momento en el que se encuentra incluso tenísticamente le veo mejor. Creo que queda Rafa para rato".