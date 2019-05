El 'anuncio' de Rodrigo en 'El partidazo de COPE': va a ser padre

La final de la Copa del Rey ha comenzado ya a disputarse en 'El partidazo de COPE'. Juanma Castaño ha dirigido el programa de este martes desde Mestalla, a sólo cuatro días de la final que enfrentará a Valencia y Barcelona. Castaño ha contado con la presencia de Marcelino, entrenador del club, y los jugadores Parejo y Rodrigo.

Durante la entrevista, Juanma ha desvelado un secreto que Rodrigo todavía no ha desvelado a casi nadie. "Rodrigo va a ser papi. ¿Se podía decir? Ya lo habrás dicho en Instagram y todo eso, ¿o no? ¿Estamos dando una exclusiva?", ha preguntado Juanma Castaño nervioso. El jugador del Valencia se ha reído, confirmando que era una información que muy poca gente conocía. "No pasa nada por decirlo. Se lo había dicho solo a mis compañeros y familiares pero no se lo había dicho a nadie más. Para mis cosas soy muy mío. No soy de publicar en redes sociales", ha contado. Rodrigo ha dicho también que la niña nacerá en septiembre y que le comprará todo lo que le pida.

Juanma Castaño le ha preguntado también dónde va a nacer la niña, como pista para saber dónde podría jugar Rodrigo el próximo año. El delantero ha asegurado que su hija nacerá en Valencia pero ha eludido hablar sobre su futuro. "No hay otro tema que sea la final de Copa del Rey. Llevamos once esperando la final, no nos vamos a poner a hablar de lo que va a pasar después", ha dicho.

Por último, Juanma le ha preguntado si va a hacer alguna celebración especial este sábado en caso de que marque un gol. Rodrigo, tirando de nuevo de humor, ha asegurado que tiene planeado ya desde hace tiempo meterse el balón debajo de la camiseta pero se le olvida hacerlo cuando marca. "Mi chica se enfada, pero es verdad. Se me olvida", ha dicho. Parejo ha asegurado, por su parte, que se lo recordará si el sábado marca un gol en esa esperadísima final contra el Barça.