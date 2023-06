Este viernes, reunión PSG - Mbappé para decidir su futuro

En El Partidazo de COPE hablamos con el periodista de Marca Pablo Polo, que este jueves por la tarde dio la información de que este viernes el PSG se reunirá con Mbappé para decidir qué pasa con su futuro. Esta importante reunión puede ser la clave para desbloquear la situación del delantero francés, que ya mandó una carta a su club para anunciar que no renovará la temporada que viene y que, por lo tanto, quedará libre en el verano de 2024. Ante esta situación, el PSG no quiere que se marche gratis la próxima temporada y, si no consigue convencer al jugador para que renueve, pretendería venderle este verano. Para Pablo Polo, "la reunión es clave porque las relaciones se han quedado muy deterioradas y porque se tiene que buscar una solución para bien o para mal".





Ante la situación en la que están las dos partes de cara a la reunión de este viernes, hay varias opciones que se pueden dar:

- Que el jugador, como ha manifestado, continúe en el PSG esta temporada que tiene firmada y que el próximo verano se marche gratis

- Que el PSG quiera venderle este verano para que no se marche gratis la próxima temporada. El Real Madrid, el club mejor colocado para hacerse con el delantero francés, podría llegar a ofrecer 200 millones de euros para comprarle.

- Que el futbolista renueve pero que el PSG le acebe vendiendo y así evitaría que Mbappé se marchase gratis.

El Real Madrid, a la espera

Melchor Ruiz contó en El Partidazo de COPE la postura del Real Madrid de cara al futuro de Mbappé. Según Melchor, el Real Madrid cree que el jugador quiere quedarse y por eso no tiene preparada ninguna oferta. Los blancos saben que Mbappé quedará libre la próxima temporada y podría hacerse con él a cambio de una gran prima de fichaje. Si al final el PSG decide venderle este verano, el Real Madrid sí podría volver a realizar una gran oferta.