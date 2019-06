¿Estamos ante el ocaso de Neymar?

��️ @jordibaste, presentador de @elmonarac1, en directo en @partidazocope



"Neymar tiene un problema, lleva dos años siendo más personaje que jugador de fútbol"



"Florentino ya no es el más rico de la fiesta, ahora está el dueño de PSG"









La acusación por violación contra Neymar ha puesto al delantero del París Saint Germain en el centro del debante. En El Partidazo de COPE analizamos el mal momento del jugador brasileño, con Jordi Basté, director del programa El món a RAC1, Dani Senabre y Miguel Rico.



Para Jordi Basté, "Neymar tiene un problema". "No puede volver al Barcelona. O se reinventa o estará más cerca de Maradona que de Rivaldo. Lleva dos años siendo más personaje que jugador".



Sobre un posible regreso del brasileño al Barcelona, Miguel Rico no ficharía a Neymar "por razones económicas". Por su parte, Dani Senabre estaría más tranquilo sin Neymar porque "futbolísticamente no te da tanto". "Hay un circo montado. Ronaldinho fue el mejor jugador del planeta durante dos años", comentó Senabre, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.