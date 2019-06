¿Está Hazard entre los cinco mejores jugadores del mundo?

El Real Madrid ha cerrado el fichaje del jugador del Chelsea Eden Hazard por cinco temporadas y por una cantidad cercana a los 100 millones de euros.



"Es un fenómeno. Ha demostrado más que Mbappé. Lleva 11 años jugando en la élite. En Francia, con la Selección belga...", ha comentado Guille Uzquiano, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE. Para Heri Frade, la llegada de Eden Hazard al conjunto blanco "es un fichaje barato". Siro López ha ido más allá y ya ve al jugador belga como "el próximo Balón de Oro" y ha asegurado que "este equipo es competitivo con todo lo que ha fichado".



Víctor Fernández ha sido de los pocos que no ha coincidido con los comentaristas de El Partidazo de COPE. "Han cambiado a Cristiano Ronaldo por Hazard. El sevillismo está asustado. Esto no es un fichaje, es volver a la historia del año pasado. El Real Madrid se está convirtiendo en un rival directo para ganar la Europa League. Koke, por ejemplo, jugó una final mejor que Hazard".



A la pregunta de si el Real Madrid debe fichar a un goleador contrastado, Guille Uzquiano cree que el club blanco "sigue sin cubrir la posición de '9'". En la misma línea está Juan Antonio Alcalá: "Hazard me parece un muy buen fichaje, pero si es la solución de todos los males, estáis equivocados".



Tomás Guasch, por su parte, es optimista con el futuro de Mbappé, delantero del PSG. "Falta el tercero: Benzema, Jovic y... ¡¡la guinda!!", ha exclamado, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.