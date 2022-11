Del Bosque, en COPE: "Piqué nunca tuvo unas declaraciones en contra de la camiseta que se ponía"

Gerard Piqué fue campeón del mundo en el año 2010 con la selección española con Vicente del Bosque. El exseleccionador nacional se mostró "sorprendido", en El Partidazo de COPE, con el anuncio de la retirada del central azulgrana.

Piqué anuncia su retirada El central azulgrana desveló en un vídeo en sus redes sociales que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou. 03 nov 2022 - 18:50

"Me ha sorprendido como a todos. Las despedidas son a final de temporada, no ahora. No lo entiendo, pero en los últimos días la cara de Gerard no era la mejor".







"Con nosotros y con el Barcelona ha sido un hombre intachable; siempre con el máximo respeto con los compañeros. En el rendimiento ha sido formal. Tendría que buscar durante mucho tiempo que me hubiera llevado mal con alguien", afirmó Del Bosque. Piqué fue seleccionado en 102 partidos de los 114 que dirigió Del Bosque con el combinado nacional.

"De los 114 partidos, él ha jugado 102. Es el único que han expulsado. Recuerdo que fue en una final de la Copa Confederaciones. Hizo una entrada de impotencia ante Brasil. Siempre lo recuerdo con orgullo no como una crítica", puntualizó.