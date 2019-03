Seedorf, en El Partidazo de COPE: "A Vinicius hay que dejarle en paz"

Clarence Seedorf repasó la actualidad del Real Madrid, en El Partidazo de COPE. El actual seleccionador de Camerún, sobre el partido de vuelta de la Liga de Campeones ante el Ajax, dijo: "Son dos clubes que han marcado mi carrera. Mi corazón está dividido. Tengo mucho respeto a los dos equipos. El Ajax tiene juventud y actitud, pero no tiene la calidad del Real Madrid".



"Sergio Ramos jugó un partidazo en la ida. Tener un jugador así en estos momentos vale mucho. No hay que hacer estas cosas si no es necesario".



Seedorf reconoció que es importante que "Vinicius se equivoque y aprenda para seguir creciendo en el Real Madrid. Hay que dejarle en paz".



En cuanto a los favoritos para ganar la Liga de Campeones, comentó: "El Liverpool sigue siendo peligroso. Pero hay equipos como el PSG, Manchester City que pueden sorprender. Vamos a esperar a los cuartos de final".



Preguntado por un posible regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid: "Es una pregunta para el presidente. En este momento hay un entrenador que es Solari. Hay que apoyarle y respetarle".