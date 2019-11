La entrevista a Rubiales, en El Partidazo de COPE; la nueva Supercopa, ¿pensada para Barça y Madrid?

La Supercopa de España se jugará en Arabia Saudí los próximos tres años. ¿Gusta el nuevo formato del torneo? ¿es una competición pensada para Barcelona y Real Madrid?



Joseba Larrañaga, Tomás Guasch, Mónica Marchante, Siro López, Roberto Palomar, Luis García, Toni Freixa, Hugo Ballester y David Albelda debatieron, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, el sorteo de semifinales que enfrentará al Valencia contra el Real Madrid y al Atlético de Madrid ante el Barcelona el próximo mes de enero en Yeda (Arabia Saudí)





��️��️ @dalbelda en @partidazocope



➡️ "No me gusta este nuevo formato de la Supercopa, no me gusta nada"



➡️ "Quieren asegurarse la presencia de Real Madrid y Barça todos los años"



➡️ "Hay clubes que pueden ganar un título sin haber hecho méritos para lograrlo"