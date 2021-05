Robert Moreno, en COPE: "No conozco a ningún seleccionador que haga cosas para perjudicar al equipo"

AUDIO - ENTREVISTA A ROBERT MORENO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La Selección española presentó este lunes una nueva identidad. Fueron varias las sorpresas que dejó la lista de 24 del seleccionador Luis Enrique de cara a la próxima Eurocopa. Entre ellas, la ausencia de Sergio Ramos debido a las lesiones que ha encadenado el capitán del Real Madrid a lo largo de la temporada.



"Lo de Ramos es una opción que se contemplaba. Sergio es un ícono de la Selección. Tuvo un rendimiento increíble. En los últimos tiempos ha tenido dificultad para entrar. Era algo que podía pasar. Nos falta mucha información a todos para poder opinar. Es algo que hay que asumir y el seleccionador habrá valorado la decisión", dijo el exseleccionador nacional, Robert Moreno, en El Partidazo de COPE.



El técnico catalán comentó que "tener a un jugador para no poder contar con él no tiene mucho sentido". "Lo que hay que hacer es sumar con la convocatoria que ha hecho el seleccionador. Estamos hablando de alguien histórico. No conozco a ningún seleccionador que haga cosas para perjudicar al equipo. La Selección es el equipo de todos".





Sobre la lista de 24 convocados de Luis Enrique para la Eurocopa 2020, subrayó que "no he podido ver a todos los jugadores españoles". "Hubiésemos coincidido en muchos; hice debutar a varios. Adama, por ejemplo, es un perfil que no tienes. En su día también se me criticó. Es muy complejo hacer una lista sabiendo que va a tener consecuencias", indicó.



Robert Moreno sí hubiera convocado a Iago Aspas. "Ha hecho un final de temporada muy importante. Lo veo bastante claro. Otro, por ejemplo, te diría Canales. No sé si somos como Francia que puede seleccionar dos equipos, pero tenemos muy buenos jugadores diferentes para ser competitivos igual. Los que están lo van a hacer muy bien", dijo Moreno, en El Partidazo de COPE.



"Tenemos que ser favoritos. Hay que confiar en esos jugadores en un torneo corto. En la fase final depende de tener la fortuna en el momento adecuado".



Preguntado por la portería de la Selección, el preparador español apuesta por la continuidad de Unai Simón. "De los porteros no conozco mucho a Robert Sánchez, del Brighton. Seguiría con Unai Simón. A De Gea no lo he visto mucho esta temporada", apuntó.





El técnico, ex del Mónaco, está "muy centrado" en su futuro y reconoció que ha tenido "ofertas de España, Brasil y China". "Sobre si fue injusta o no mi salida de la Selección lo tengo que valorar cuando lo estaba haciendo bien. Ahora llevo desde el verano pasado sin equipo. Me tocó salir del Mónaco. Durante la temporada he tenido ofertas en Primera y para ir a Brasil y China".



"Mi carrera ha empezado por el final. Quiero un proyecto de un año para poder demostrar algo. He estado hablando con equipos de España. Tengo paciencia. No he llegado a negociar con el Valencia, pero sí apareció mi nombre. Estoy preparado para trabajar en Primera. Si tengo que coger un proyecto en Segunda para subir lo debo tener en cuenta. No quiero estar por encima del bien o del mal por entrar al Mónaco o a la Selección".





Preguntado por la actualidad en nuestra Liga, Robert Moreno es consciente de que "la situación del Barcelona es muy compleja". "Cuando llegas al Barça tienes que asumir que la gente va a opinar. En el caso de Koeman le doy valor al trabajo que ha hecho. En el club la exigencia es máxima. Tienes que asumir que va a generar consecuencias. En el Barcelona no vale cualquiera".



"No creo que exista el mejor entrenador del mundo. No nombrar a Guardiola sería faltar a la evidencia. Ancelotti lo está haciendo muy bien. ¿En qué se valora? ¿Nos quedamos en ganar títulos? Ver el trabajo de Simeone es digno de admirar. Lo importante es saber convencer al equipo. La labor de Zidane también es de admirar", finalizó.