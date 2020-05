Ricardinho, en El Partidazo de COPE: "No he dicho que esté pasando hambre, peleo por mis derechos"

AUDIO - ENTREVISTA A RICARDINHO, JUGADOR DE MOVISTAR INTER, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El jugador portugués de Movistar Inter Ricardinho explicó, en El Partidazo de COPE, que "la entrevista del otro día ha sido demasiado sincera". "Algunos titulares no me han gustado mucho para una entrevista de dos horas. No serían los más importantes, pero sí el mensaje", aclaró



"Es una entrevista que intenté evitar hace dos meses por el ERTE. Mis hijos están en Portugal y llevo tres meses sin verlos. Al final soy yo el que ha tenido que ayudar. Es entendible que nos cuesta a todos. Hablamos de muchos temas que no interesan a los medios. Interesa la polémica, lo entiendo", añadió.



Ricardinho, que acaba contrato el próximo 30 de junio, se sinceró sobre su salida del conjunto madrileño. "No quería renovar. No queria escuchar ninguna oferta. Es el momento de cambiar y el club lo ha aceptado. Tuve que adelantar mi fichaje por mi nuevo club por los patrocinadores. El trato ha sido deferente a partir de ahí".



"Hace mucho tiempo que no hablo con José María García. Hoy hemos retomado el contacto con el club. Antes ha habido un vacío. Creo que merecíamos más trato y respeto", manifestó Ricardinho, en El Partidazo de COPE.