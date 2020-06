Miguel Ángel Ramírez, en El Partidazo de COPE: "Tebas nos ha dicho: 'Nadie puede impedirlo'"

AUDIO - ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LAS PALMAS, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La Unión Deportiva Las Palmas reanudará la competición contra el Girona el sábado 13 de junio a las 21:30 horas en el Estadio Gran Canaria. El presidente de la entidad canaria, Miguel Ángel Ramírez, espera que el encuentro se dispute con público en las gradas.



"No me voy a enfrentar a nadie. Tenemos una mínima posibilidad de demostrarle al mundo que se puede veranear en las Islas Canarias de una manera segura. Se puede utilizar la plataforma del fútbol como una ayuda a una comunidad autónoma afectada por el turismo. No somos los únicos que podemos entrar en fase 3".



