Pedro Duque, en COPE: "En 2021 podría haber dosis de vacuna para cientos de millones de personas"

AUDIO - ENTREVISTA A PEDRO DUQUE, MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha explicado, en El Partidazo de COPE, que "los expertos nos permiten hacer un relajamiento en algunas zonas del confinamiento". En este sentido, Duque ha asegurado que "tenemos 5-6 equipos buscando diferentes formas técnicas sobre la vacuna. Uno de los equipos ya tiene un candidato para probar y tenemos buenas esperanzas del resto. Tenemos estos proyectos y estamos abiertos a los diferentes países".



El ministro ha valorado el regreso del deporte profesional y ha reconocido que en el Consejo de Ministros "se habla en general del deporte, pero no es un tema central".



"Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Poco a poco hay que recuperar la actividad económica. Tienen que volver los científicos, lo más importante para mí, pero el fútbol es una de las actividades económicas donde que hay que poner todos los medios para que vuelva. Es un paso más".



"Me suenan los nombres de Rubiales y Tebas, tienen desavenencias, pero no sé quién es quién. No sé cuándo podremos ver estadios con público. Lo que sabemos es que las aglomeraciones son el peor foco de contagio porque no se pueden mantener las distancias", ha añadido Pedro Duque, en El Partidazo de COPE.