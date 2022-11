Nico Williams, en COPE: "Si ganamos el Mundial, prometo teñirme el pelo de azul y blanco"

El jugador del Athletic Club, Nico Williams, es uno de los 26 futbolistas convocados por el seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, para el Mundial de Catar que arranca el próximo domingo. Tras su fulgurante aparición ante Portugal, el pequeño de los Williams está "flipando".

En la cita mundialista también estará su hermano Iñaki, convacado con Ghana. "Como ya te he dicho es un sueño para los dos ir a un Mundial. Compartir esos momentos con tu hermano es especial y añade ese picante cada uno en una selección. Para la familia es un orgullo".

Nico Williams reconoció que tuvo la oportunidad de disputar el Mundial con la selección africana. "Me llegó la oportunidad, pero tomamos diferentes caminos. Decidí esto y estoy muy contento de estar aquí. Cuando Iñaki me lo contó, me emocioné. Siempre ha hecho todo lo posible por mí y cómo no le voy a apoyar en esta aventura".







Protagonista del último gol de España que significó la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones, Nico bromeó con la media de edad de la Selección española en el próximo Mundial. "Estamos capacitados para ese rol si el míster nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Somos chavales jóvenes que tenemos muchas ganas de aprender y de hacerlo bien", dijo, en El Partidazo de COPE.

Dos meses después de su debut, el jugador del Athletic "nunca había esperado este progreso". "Estaba muy nervioso la noche antes de la convocatoria dando vueltas en la cama. Al final se ha dado la oportunidad de estar aquí y estoy muy contento", añadió.









"Son mentiras que las tienes que hacer a un niño"

Durante este tiempo hemos conocido la historia de los padres de Iñaki y Nico, de la odisea que pasaron para llegar a España y todos los problemas que tuvieron después para que los dos hermanos se criaran bien y llegaran a donde han llegado. No se lo contaron durante mucho tiempo.







"¿Cómo se lo vas a contar a un niño de 10 años? Cuando estabas en el colegio y veías a toda esa gente que saltan la valla de Melilla, venían un poco jod**** aquí a España y siempre le hacías esas preguntas a tus padres. Al final te decían que habían venido en avión".

Pero, y qué pasa cuando conoces la verdad. "Ya aprendes a valorar un poco mejor las cosas. Le ves otro sentido a la vida que no lo ves antes. Mis padres han hecho todo y más para que esté aquí. Estoy muy agradecido", manifestó.





Nico Williams, en su debut con la absoluta.sefutbol





"Siempre me ha gustado ser futbolista"

"No pienso en nada más. El fútbol me lo ha dado todo. Jugar en San Mamés y triunfar es lo máximo a lo que puedes aspirar. Cuando ruge la grada es increíble", confesó.

Sobre el mejor entrenador en su carrera, Nico apuntó que "todos me han aportado un poco. En lo poco que llevo en mi carrera me ha marcado Joseba Etxeberria".

En este sentido, el jugador del Athletic Club afirmó también que "Luis Enrique es un míster que lo da todo por nosotros. Estoy muy agradecido. Como futbolistas tenemos que centrarnos en nuestro papel y nuestro trabajo".





"Me apetecía conocer a Ansu Fati antes de ir a la Selección. En la primera convocatoria iba con un poco de calma. Desde el primer momento me intentaron meter dentro del equipo. Son todos muy majos.Me sorprendió Sergio Busquets".

Nico eligió promesa si España gana el Mundial: "Me pondría el pelo de otro color. Me comprometo de azul y blanco. Me la has colado - risas - pero una promesa es una promesa", bromeó.