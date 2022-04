El español Miguel Ángel Lotina es el elegido para ser el nuevo entrenador del Vissel Kobe nipón, equipo donde juega Andrés Iniesta. "He pasado aquí toda la pandemia, solo he estado en España 5 meses en los últimos años. Echaba de menos a mi familia, pero no podía decir que no a entrar al Vissel Kobe y a Iniesta", dijo el técnico, de 64 años, que ha entrenado a distintos clubes en Japón desde 2016.

Miguel Ángel Lotina entrenará a Andrés Iniesta en Japón El técnico vasco está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Vissel Kobe japonés, club en el que milita Andrés Iniesta. 06 abr 2022 - 12:53









Lotina debutó con una derrota en casa frente al Cerezo Osaka por 0-1. "Iniesta sigue siendo igual, tiene una pasión tremenda por el fútbol. Andrés sigue siendo el mismo. Aprenderé yo de él".