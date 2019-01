Marcelino, en El Partidazo de COPE: "Me niego absolutamente a sentirme responsable de lo que ha sucedido"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, se mostró satisfecho tras lograr el pase a las semifinales de la Copa del Rey, pues "creía en pasar la eliminatoria".



"El fútbol tiene estas cosas, pero quedan 90 minutos. He sufrido mucho con esta plantilla. Hemos jugado con la misma intensidad que lo venimos haciendo". Sobre la expulsión de Djené, comentó: "No he podido ver la imagen".



Marcelino añadió que "siempre he respetado al entrenador del Getafe. No he empezado esta situación. No creo que decir que juegan al límite del reglamento sea motivo para enrarecer la situación. Hablo y defiendo a mis jugadores porque no han hecho nada".



En cuanto a los incidentes del final, dijo: "No se puede repetir. Entre todos lo tenemos que evitar. Me niego absolutamente a sentirme responsable de lo que ha sucedido".