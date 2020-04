Manolo Vizcaíno, en El Partidazo de COPE: "Si la solución es parar una actividad hasta que haya vacuna..."

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CÁDIZ, MANOLO VIZCAÍNO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha valorado las declaraciones del jugador Fali, en El Partidazo de COPE."No he hablado con él. Hay que arroparlo y calmarnos todos. Como persona y futbolista es clave. Él tiene miedo y yo también, es algo humano. Tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones que un supermercado, una obra... por eso vamos de la mano de las autoridades sanitarias".



"Tenemos que diferenciar la cura con la vacuna. No podemos entrar en esa demagogia. El fútbol es una actividad necesaria ante la actual situación. Sería bueno que empezara a ser todo más normal. Por tanto, demos el paso con garantías".



Manuel Vizcaíno ha dejado claro que "la plantilla quiere volver a entrenar". "Fali ha demostrado que es una persona muy implicada. Si el día 4 de mayo vuelven los entrenamientos vamos a pensar que va a estar y vamos a convencerlo".



El presidente del conjunto andaluz ha reconocido, en El Partidazo de COPE, que "los tests de LaLiga no han llegado" y sobre el regreso a la competición "no sabemos aún dónde nos vamos a aislar, lo más seguro es que sea en un hotel cercano a la ciudad deportiva".