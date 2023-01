Manuel Vizcaíno, en El Partidazo de COPE: "Tenemos la esperanza de que prospere la impugnación"

Manuel Vizcaíno ha pasado este martes por los micrófonos de El Partidazo de COPE, tras el polémico gol del Elche este pasado lunes y después del comunicado oficial del equipo andaluz donde impugnaba el partido y pedía la repetición del mismo desde el minuto 81.

"Pedimos que el daño sea reparable, porque si es irreparable las consecuencias graves serían para nosotros y tomaríamos otras medidas", han sido las primeras palabras de Vizcaíno, tras la pregunta de Juanma Castaño por el comunicado publicado esta tarde por el clun gatidano. Y añade: "No he recibido respuesta de la Federación, no he hablado con Rubiales, ni con nadie de LaLiga".

Antes de comenzar la entrevista, Isaac Fouto ha informado de la opinión del Comité Técnico de Árbitros sobre las quejas del Cádiz y desde el organismo afirman que el equipo andaluz "no se puede quejar" porque según el propio CTA hay hasta "ocho errores favorables al Cádiz". A lo que Manolo Vizcaíno ha afirmado: "Después entraremos en el 'Cuaderno de la Señora Pepi' para valorar la diferencia entre un error y una negligencia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Tenemos la esperanza de que el prospere la impugnación y se reanude el encuentro. No quiero hacer ruido", afirma Vizcaíno sobre el comunicado publicado por decisión suya. Y añade: "Vi la jugada en el vestuario, Ledesma me enseña el vídeo y mi primera reacción es la sorpresa porque en el palco nadie vio la acción".

El presidente del Cádiz afirma que su labor es "defender al club" y a "todos los aficionados" y entre risas comenta que "habría un día de luto" si la jugada de ayer sucede en un Barcelona-Real Madrid.

Sobre los diferentes criterios de los árbitros a la hora pitar los encuentros comenta: "Me alegra de que la Federación me de la razón por la falta de criterio unificado. Es uno de los grandes problemas del fútbol español, aunque Luis Medina Cantalejo está haciendo bien su trabajo".

"Rubiales ha cambiado desde que llegó a la Federeación de Fútbol, está precupado de otras cosas", señala sobre el trato que recibe, en este caso, el Cádiz y el resto de equipos pequeños por parte del máximo organismo del fútbol español.

Manolo Vizcaíno en el estudio de El Partidazo de COPE.COPE

Varios tertulianos de El Partidazo de COPE aprovecharon la ocasión para preguntar a Manuel Vizcaíno. El primero fue Rubén Martín que preguntó sobre la limpieza de los árbitros a lo que el presidente del Cádiz respondió: "Creo en los árbitros".

Elías Israel habla del posible enfrentamiento contra el CTA y Vizcaíno dice que "no existe enfrentamiento".

"No estoy acusando al Comité Técnico de Árbitros, acuso al árbitro. No nos estamos enfrentando a nadie, solo defendemos al Cádiz".

Por último Manuel reconoció el apoyo de varios presidentes de otros equipos: "He recibido varios mensajes de presidentes animándome en mi postura. Ninguno de nuestros rivales nos apoya porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte egoísta".