Sergio Ramos, hundido tras su ausencia en la lista de Luis Enrique

Sergio Ramos ha recibido en las últimas horas una de las peores noticias que ha conocido a lo largo de toda su trayectoria. El capitán del Real Madrid, que continúa recuperándose de su lesión, se ha quedado fuera de la lista de Luis Enrique para disputar la Eurocopa este verano. Un torneo que, como ha demostrado el de Camas, afrontaba con mucha ilusión, pero no va a poder ser.

Según ha informado Manolo Lama en El Partidazo de COPE, Sergio Ramos está abatido después de haber recibido este domingo la llamada de Luis Enrique comunicándole su ausencia en la Eurocopa. El capitán del Real Madrid, según ha contado Lama, está muy tocado y, anímicamente, en uno de los peores momentos de su carrera. La noticia, además, ha llegado mientras el futbolista continúa con la incertidumbre de su futuro y recuperándose de una lesión que le ha dado problemas durante toda la temporada.

Sergio Ramos: "Me duele no defender a España, pero es mejor descansar"



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha reconocido que "duele no defender a España" en la próxima Eurocopa, pero se ha mostrado comprensivo con la decisión de Luis Enrique y ha explicado que "es mejor descansar y recuperarse bien del todo" para volver a su máximo nivel la próxima temporada.





"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", lamentó Ramos en sus redes sociales.





