Lucas Mondelo, en El Partidazo de COPE: "No tengo que demostrar ningún tipo de inocencia"

AUDIO - ENTREVISTA A LUCAS MONDELO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El exseleccionador nacional de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, habló alto y claro, en El Partidazo de COPE, meses después de ser destituido durante los Juegos Olímpicos de Tokio y respondió a las acusaciones de maltrato de las jugadoras Marta Xargay y Anna Cruz.



Mondelo, que ha denunciado a la Federación Española de Baloncesto y su presidente Jorge Garbajosa al considerar que su despido es nulo, reconoció que su situación "es muy injusta y muy complicada".





"Alegaron unos términos deportivos. Es curioso porque hicimos el mismo resultado que la selección masculina. Garbajosa, además, reconoció que Scariolo y yo estábamos renovados hasta el 2024 por encima de los resultados. Era papel mojado. Esa igualdad de la que presume no es cierta. El primer sorprendido y dolido soy yo", dijo.



El exseleccionador ha denunciado también a Marta Xargay y Anna Cruz por acusaciones que atentan contra su honor. "He estado en silencio estos dos meses porque hay que tener el máximo respeto por la justicia. Una vez que está en trámite y ante todo lo que ha ido sucediendo con mi silencio he tenido la necesidad de aclararlo públicamente. Se me dilapidado sin ningún tipo de prueba", confesó.





Lucas Mondelo, durante un partido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020KIYOSHI OTA (EFE)







Sobre el relato de Marta Xargay, en El País, el técnico dejó claro que "es absolutamente falso". "No tengo que demostrar ningún tipo de inocencia. Ellas tienen que demostrar que es verdad. Hay una carta del Dynamo Kursk que desmiente todo esto. Además, el director deportivo de la Selección española lleva cuatro años en las concentraciones y nunca le contó nada".



"Seguramente no hay nada. En los equipos de élite están muy controladas. En ningún momento los servicios médicos me reportaron nada de Marta Xargay. Yo no estoy cuando las pesan. No lo he hecho. Nunca he dicho que estaban gordas, en ningún momento, si hay alguien que está gordo soy yo", añadió.





"Desde las selecciones de formación que llevo con Marta. Me puse muy pesado para que la ficharan en Rusia. En varios momentos hay buenas declaraciones hacia mí. Justo cuando va a dejar un tiempo el baloncesto me deja un mensaje de voz para anunciar su retirada temporal. Es muy valiente y tiene las puertas abiertas. A partir de aquí todo es muy extraño. Explica lo que explica y no presenta pruebas", indicó Lucas Mondelo, en declaraciones a El Partidazo de COPE.



Por su parte, la jugadora Anna Cruz también reconoció haber sufrido un trato abusivo por parte del exseleccionador de baloncesto. "Ha sido mi jugadora fetiche. Es una ganadora. No le he faltado al respeto. Todo esto se verá delante de un juez. Se juzgará en el juzgado no en los medios de comunicación".



"Dice que los tres años en el Dynamo fueron un infierno. En 2018 hay unas declaraciones donde me deja muy bien. Curiosamente después es un infierno. Anna ha estado en cuatro equipos el último año. Su nivel de baloncesto no era el adecuado y yo decido que deja de estar en la Selección", apuntó.





"Desconozco que haya testigos. Está todo en el ámbito judicial y debe haber respeto máximo por la Justicia. Me han acusado de cosas gravísimas que han dejado en el aire".