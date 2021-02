Kepa, en El Partidazo de COPE: "No estuve cerca del Madrid; no me he planteado salir del Chelsea"

AUDIO - ENTREVISTA A KEPA ARRIZABALAGA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La llegada del técnico alemán Thomas Tuchel al Chelsea ha cambiado radicalmente la situación del portero Kepa Arrizabalaga en el equipo inglés. Tuchel, a diferencia de Frank Lampard, confía en el guardameta español.



"De 0 a 10 de feliz, estoy un 7.5. Hace tres meses estaba un poquito menos por el tema futbolístico. Fuera del fútbol estoy bien dentro de la situación que nos ha tocado vivir. Es un año complicado en todos los sentidos. Espero darle la vuelta. Me apoyo en mi familia, en la gente de confianza más que nada", manifestó Kepa, en El Partidazo de COPE.



Habitual suplente de Mendy, Kepa dejó claro que "nunca he pensado en salir del Chelsea" y su relación con Lampard "ha sido muy correcta". "Esta es mi tercera temporada. En una temporada muy buena ganamos la Europa League, el equipo se clasifica para la Champions y estoy jugando con la Selección. El segundo año cambiamos de entrenador. Con Lampard no ha habido níngún problema. No habré dado mi mejor versión. Al final es verdad que no he jugado lo que quería jugar. No tengo ningún problema con él", explicó.



"Quiero darle la vuelta. Empezar a jugar un poco. Quiero estar aquí. Sentirme mejor y mirar hacia el futuro", añadió. Preguntado por su situación en la Selección, a Kepa no le dolió "no jugar". "Es una decisión del entrenador. El nivel de porteros en España es muy alto. El seleccionador escogió a Unai, De Gea... es una pregunta para el seleccionador. Al final con Robert se dio la situación de jugar más minutos. Es un cúmulo de cosas".



Kepa reconoció que tienen el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Altético de Madrid "en la cabeza". "Es un partido importante, pero no lo hemos preparado porque tenemos más partidos por delante. Hace un mes te diría que el Atlético estaba en una forma muy buena. En las últimas semanas hemos mejorado. Al equipo se le ve diferente".



Y habla de "eliminatoria igualada" ante el conjunto rojiblanco. "El mínimo detalle marcara la diferencia. No te puedo responder si jugaré ante el Atlético. Al final ha jugado Mendy y en los útimos partidos lo he hecho yo", afirmó el arquero español, en El Partidazo de COPE.





"No me da miedo Luis Suárez. Ojalá no tenga su mejor día. Lleva muchos años creando peligro. Si pudiese quitar a un jugador del Atleti para nuestra eliminatoria, quitaría a Oblak. Koke, Llorente... están haciéndolo bien, pero si puedo elegir quitaría a Oblak".



Sobre su excompañero en el Chelsea, el belga Eden Hazard, dijo: "El último año que estuvo en el Chelsea fue determinante en cada partido. En la final de la Europa League dio una exhibición. Entrenando y jugando era espectacular. En los momentos importantes era el que decidía. Él quería jugar en el Real Madrid, pero no ha tenido demasiada continuidad. A veces pasa en el fútbol. Tiene calidad, personalidad... lo ha hecho en grandes de Europa".



Kepa habló en El Partidazo de COPE de su frustrado fichaje por el Real Madrid. "No estaba hecho. Acababa contrato, tuve contacto con diferentes clubes y acabé renovando por el Athletic. No hay más. No pasé reconocimiento médico con ningún club".