Juanma Marrero, en El Partidazo de COPE: ¿Descender? Si el protocolo tiene lagunas no es culpa nuestra"

AUDIO - ENTREVISTA A JUANMA MARRERO, CAPITÁN DEL FUENLABRADA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Fuenlabrada anunció este martes que el número de positivos no crece y se mantiene en 26. El capitán del conjunto madrileño, Juanma Marrero, apuntó en El Partidazo de COPE que "la gente empieza a tener síntomas mejores".



"El jueves cumplimos los 10 días en cuarentena. Tenemos tiempo para hacer de todo. Como capitán estoy pegado al teléfono y hago un poco de ejercicio donde pueda. Se pasa el tiempo bastante ocupado", apuntó



En cuanto a la situación que vive la plantilla del Fuenlabrada, argumentó que "estamos un poco indignados con todo lo que se ha comentado. Todos hemos sido víctimas de un virus. Se nos ha atacado demasiado en vez de preguntar por nuestra salud. Ha sido bastante fuerte que se hable más de una competición que de nuestra salud con todo lo que ha pasado", indicó.





Marrero reiteró que "viajamos a La Coruña con toda la tranquilidad del mundo". "El domingo repetimos el test de PCR y el médico nos comunica que ha habido unas alteraciones. El lunes, por precaución, deciden hacer otro test. Nos enteramos por la tarde y nos comunican que el partido ante el Deportivo no se puede disputar porque ponemos en riesgo al equipo contrario".



El defensa del Fuenlabrada mostró su sorpresa y malestar por la sucesión de comunicados entre el club madrileño y LaLiga. "Nos sorprender el primer comunicado por la rapidez y la decisión tomada. Nos generó mucho nerviosismo porque hemos venido a trabajar en una situación que nadie quería. Hablamos luego con el presidente y el club sacó otro comunicado donde no renunciamos a jugar".



"Queremos una fecha para poder jugar. Es un derecho que nos hemos ganado. Tenemos un grupo de jugadores que ha luchado por pelear un sueño que tenemos. Es muy triste que me quiten el derecho a soñar. Enfocamos el malestar por la decisión que toma LaLiga", añadió.





El capitán del Fuenlabrada no contempla un descenso administrativo del equipo a Segunda B. "Si el protocolo tiene lagunas no es culpa nuestra. Cualquier información que no sea el derecho a jugar nos parece un error. Hemos venido aquí a trabajar. No tienen ningún derecho a sancionarnos", apeló.