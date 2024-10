Sigue la entrevista de Juanma Castaño a Cucurella, en El Partidazo de COPE

El rojo que te pusiste en el pelo fue baratito: Dos tintes me he tenido que poner, se me puso naranja y me lo tuve que cambiar

Muchas lesiones: Al final es lo que dice la gente, muchos partidos, poco descanso y no somos máquinas; van habiendo lesiones y es complicado. Hemos tenido dos bajas muy importantes y por lago tiempo, ahora Nico se ha tenido que ir... sobreviviendo

¿Tú cómo lo haces para no lesionarte?: A fondo hasta el fina y si peta, peta. No me puedo controlar. Tengo un poco de suerte porque no he tenido muchas lesiones musculares, ojalá siga así

Es un drama lo de Rodri y Carvajal: Venimos de ganar, son dos capitanes y piezas claves en el equipo.. se les echa de menos; en el día a día teníamos un grupo muy bueno pero lo importante es que se recuperen bien, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y que lleguen al Mundial

¿Ha cambiado mucho después de la Euro?: Tienes más repercusión, la gente te conoce más. Ser campeón de la Eurocopa es histórico y siempre te lo vas a llevar

¿En la Premier se nota?: Bueno, ya estoy sancionado por cinco amarillas y hecho pocas faltas; van un poco a por mi. Saltan rápido, sobre todo cuando jugamos fuera. Es normal, ganamos, participé en la jugada del gol, estoy jugando en su casa... es normal, están dolidos

Dijo la UEFA que lo tuyo era mano: Me da en la mano clarísimamente pero está en una posición natural y me tira de muy cerca. Pero no es correcto que en la Euro digan que no y ahora que sí, no soluciona nada y es darle bombo a algo zanjado. Ya ganamos y no se puede cambiar. Lo importante es que ellos se aclaren porque nos tienen a todos mareados.

¿Te parece mal lo que dijo Kroos?: No me parece mal porque entiendo que si hubiese pitado penalti, lo tenían que tirar y quedaban rondas. Estaba dolido porque era su último partido pero ha tenido una carrera espectacular. Son cosas que pasan durante el partido, no hay vuelta atrás y al final son acciones puntuales y si a él le expulsan hubiésemos jugado contra diez.

Lo de tu canción no sé si te gusta o no: Ahora todo el mundo que me ve me canta la canción, en cuanto salgo a calentar. Es divertido. Va a quedar como el recuerdo de la Euro 2024, pero al final me lo tomo bien. El 'cucu cucurella', si alguien me reconoce por la calle, es lo primero que me cantan.

A Haaland no le gustó: Se lo tomó un poco personal por cómo le llegó. Ha quedado ya zanjado porque habló con Palmer y le dijo que soy un buen tío. Me dijo Palmer que estaba en tik tok y le salían mis vídeos y se pensaría que era un vídeo personal contra él pero podría haber salido Mbappé o Messi.

Tuvisteis tangana el otro día: Hago poco pero parece que siempre estoy en el fregado. Se fue fuera, me dieron un golpe y se lio un poco la verdad. El partido estaba un poco caliente y ellos estaban perdiendo tiempo. Yo me enfado poco fuera del campo pero dentro soy diferente, soy rabioso pero nunca con maldad, siempre intentando ayudar al equipo. Cuando veo vídeos me hace gracia porque fuera no levanto nunca la voz.

En el campo notabas que te pitaban en las semifinales y la final: Lo escuché en el calentamiento y luego cada vez que la tocaba era así. No me molestó pero era un poco raro. Se quedó gente que no quería haber ido y los que fueron podrían haberlo dejado a gente que hubiera querido ir.

Se hizo viral una imagen conmigo cogiéndote en zona mixta: Viniste corriendo y no sabía que estaba pasando y no entendía nada. Era como que había pasado algo grave.

Pagaron 65 kilos por ti: Pagan un precio que es elevado pero tú no puedes hacer nada. Al principio, hasta que lo demuestras, la gente te tiene más en el punto de mira y van más a por ti pero se están haciendo barato.

Maresca decía que tienes mucho peso en el vestuario y haces bueno a los compañeros: Su explicación es muy acertada porque ahora se calculan mucho las estadísticas y no soy de estar en los tops. Soy mucho de equipo, ayudo a los compañeros, hago que el equipo funcione, doy ese plus si el equipo está dormido y dar intensidad que contagia a los compañeros. Lo explicó bastante bien.

¿Cómo de importante ha sido Pochettino para ti?: Mucha. Empecé que no jugaba, luego empecé a jugarlo de todo pero me lesioné y me operaron. Luego hasta el final fue todo rodado. Me ayudó mucho él y el staff a saber que el trabajo te va a ayudar a ti. Les gustaba mucho trabajar, cuando pillé su ritmo y su estilo, muy bien. Acabé viendo que cada vez que trabajaba era para mi y llegué a la Eurocopa perfecto.

¿Qué te parece lo que dicen de Bordalás?: Es un gran entrenador, con lo que tiene saca lo mejor. El Getafe se va a salvar y me gusta por cómo exprime a sus jugadores y compiten a muerte. No es un fútbol tan vistoso, pero es lícito. Muchos equipos juegan así. En Inglaterra jugamos 13 de añadido el otro día.