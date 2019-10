Juanfran, sobre Joao Félix, en COPE: "Para ser un jugador importante en el Atlético hay que dar un poco más”

Juanfran Torres es "muy feliz" en Brasil. "Sao Paulo es una ciudad espectacular. Se están portando todos muy bien. Todo me ha sorprendido para bien", ha reconocido Juanfran, en El Partidazo de COPE.



El defensa español ha asegurado que el fútbol brasileño es muy diferente, "más de ida y vuelta". "La mayoría de equipos tienen jugadores muy buenos arriba. Todos los que pasan por mi lado son los más rápidos. Son todos muy parecidos a Neymar. Cada partido es una aventura", ha comentado, el exlateral rojiblanco, en El Partidazo de COPE



Juanfran se ha adaptado rápidamente al ritmo de vida de Brasil. "Estamos todos muy contentos. No veo nada de televisión en español. Intento ver todo en portugués. La adaptación es mejor cuando antes sepas el idioma".

"Echo mucho de menos al Atlético de Madrid. Quiero ir al partido contra Osasuna, es mi casa y quiero pasar tiempo con ellos". Y sobre los nombres de actualidad del fútbol español, ha dicho: "Griezmann es un gran jugador. Recuerdo un inicio difícil con nosotros. El Barça es otra filosofía. Después de jugar en un estilo tan concreto durante cinco años, ahora es una adaptación, juegan para Messi. Me parece un jugador inteligente. Va a triunfar en el Barcelona".



Sobre el inicio de temporada de Joao Félix, ha afirmado: "No lo conozco, pero me han hablado muy bien. Simeone no regala nada. Para ser un jugador importante en el Atlético de Madrid hay que dar un poco más. Con un jugador que viene a ser importante, tenemos que apoyarle. El míster va a sacar lo mejor de él. Estoy convencido", ha puntualizado el defensa del Sao Paulo, en El Partidazo de COPE.