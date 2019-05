Juanfran, en El Partidazo de COPE: "No puedo dar más en el Atlético, me he dejado la vida"

- ¿Cómo estás?

- "Ha sido un día largo, feliz, con un acto precioso en el Wanda y con toda mi gente".

- ¿Desde cuándo lo sabías?

- "Quería una buena despedida de Godín. Lo venía meditando. Quería irme así, con un buen recuerdo de mi gente. Me voy a vivir una última experiencia. Quería que la gente me viera acabar bien y entero".

- Si hubieras sido egoísta, te podías haber quedado con una vida mucho más cómoda...

- "Quería ser fiel a este club que tanto me ha dado. Que no pensaran que me voy a otro equipo con ofertas mejores. No puedo dar más en el Atlético, me he dejado la vida. Tenía una buena oferta para seguir, pero me quedo con el cariño de la gente. Me llena de orgullo".

- Sabes tu destino, ¿Japón?

- "Tengo varias propuestas. Lo hablaré con mi mujer. No voy a cualquier lado a pasearme. Ojalá sean muchos años. No lo tengo claro".

- Tu momento más feliz...

- "El momento que ganamos la Copa del Rey en el Bernabéu. Hay un antes y un después. El Atlético había ganado dos Europas Leagues y una Supercopa, pero no habíamos dado el paso. Volvimos a la élite y al listón que hemos dejado hoy. El Atlético es uno de los grandes de Europa".

- El momento más difícil...

- "Milán, Lisboa... son duros, pero lo más triste es que mi papá no viviera todos las cosas buenas. Ha sido lo más complicado".

- ¿Se puede vivir sin redes sociales?

- "Me da tranquilidad. Estamos en un mundo con mucha presión. He tenido compañeros que han sido muy criticados. Hay algo por dentro que te hace daño. Son buenas para lo que sientes, estás más cercano a la gente, pero vivo muy tranquilo sin redes sociales.

- ¿Te ha dicho Griezmann dónde va ir?

- "Lo respeto, pero no se lo pregunto. Le deseo lo mejor. Ha dado buenos momentos al club. En el campo lo ha dado todo".