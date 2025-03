Sigue la entrevista de Juanma Castaño a Juan Carlos Unzué, en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño entrevista en El Partidazo de COPE a Juan Carlos Unzué, ex futbolista de equipos como Barcelona o Sevilla, afectado por la ELA y que nos cuenta cómo se encuentra y cómo sigue luchando por la ayuda a todos los enfermos que sufren su mismo problema.

¿Cómo estás?: Lo sigo llevando bien. Mentalmente estoy fuerte, tranquilo y preparando para lo que venga. Es verdad que físicamente el deterioro va poco a poco haciendo mella y al hablar me cuesta mucho esfuerzo poder hacerlo de manera continuada. La sensación es que esto no para. Mi progresión es lenta porque el 1 de julio va a hacer 6 años del diagnóstico, y eso es mucho mucho tiempo en la ELA.

Decías que querías viajar por España con tu mujer: Lo he hecho pero para hacer cosas relacionadas con la ELA y no hemos parado. Hemos visitado muchas ciudades pero relacionadas con la enfermedad y eso me ha hecho sentirme útil y tener la sensación de que mi vida ha seguido teniendo sentido y eso es vital para cualquier persona.

¿Está siendo cómo te lo imaginabas?: No me imaginaba nada. Si algo he aprendido es que es una enfermedad en teoría minoritaria pero no puedes coger ningún referente porque es tan variable los síntomas y la velocidad de la propia progresión, que no te sirve tener de referencia a nadie. Mi enfermedad es de esta manera y la voy disfrutando o conviviendo con ella día a día.

Juan Carlos Unzué, en El Partidazo de COPE

¿Descansas bien?: Sí, pero con un respirador desde hace dos años.

¿Consigues olvidarte en algún momento de la enfermedad?: Sí, hay muy pocos momentos en los que pienso en la enfermedad, me entretengo con mucha facilidad y como hay mucho deporte, me entretengo fácil

Te dio pena dejar de comentar los partidos en DAZN: Disfrutaba porque me ha ayudado a ver los partidos con mirada de entrenador, no de espectador.

¿Crees que has generado cariño y empatía más que lástima?: Creo que sí. He sentido que mi presencia, y con gente que no conozco, lo primero que genera, es una sonrisa y sentir eso es pura energía para seguir adelante.

¿Notas el dolor de la gente?: No, esa sonrisa genera alegría dentro de esta situación. Percibir esto es una motivación, no una obligación. Saber que la gente a la que quiero más va a estar mejor si tengo una buena actitud, es algo que cada mañana al levantarme trato de mantener. Lo que yo he sentido es amor condicional por mi mujer porque María, desde el primer día, está a mi lado haciendo todo lo que necesito, con todo su cariño y su respeto. Percibir que en una situación tan complicada, una persona que me ha acompañado durante tanto tiempo, es gloria bendita. He aprendido a mostrar con toda sinceridad mis emociones; es algo que nos cuesta, especialmente a la gente del norte y a los hombres. Tenemos que decir lo que sentimos y sobre todo si es positivo.

¿Te ha fallado alguien?: No, no lo he sentido. Me ha sorprendido que al inicio me escribieron amigos a los cinco meses diciéndome que no sabían qué decirme. Yo les decía que me expresaran eso, que me llamaran o me escribieran porque cada momento de esos es pura energía para seguir adelante; sentir el cariño de la gente que conoces es fantástico.

Has dicho que renuncias a la traqueo: Hace tres años firmé las últimas voluntades y firmé que sí la quería pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión, y muy meditada la decisión, de que no me la voy a hacer porque he percibido en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Si me la hubiese tenido que hace tres o cuatro años me la hubiera hecho, pero con el paso del tiempo, lo que he vivido y disfrutado, no hay suficiente calidad de vida el vivir con ese respirador. Dejamos de tener la privacidad porque tenemos que estar acompañados las 24 horas y no me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida; no es una vida digna vivir de esa manera. Por eso admiro a compañeros y compañeras que se han hecho la traqueo y le dan sentido a su vida.

Peleaste por la Ley por la ayuda para los enfermos de ELA: Lo que hemos peleado todos es tener la posibilidad de decidir con total libertad, que el que quiera seguir viviendo, que lo haga; y el que no, que no lo haga; pero que el motivo no sea económico. Es una decisión mía, decisiones vitales que el resto tiene que respetar. Lo hablamos aquí en casa con mis hijos y hermanos y la primera sensación que tienes es que se sorprenden, le impacta mucho, pero he tenido la suerte que todos me han respeto. Los médicos, también.