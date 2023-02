José Manuel Franco, en COPE: "Me gustaría que algún club colaborara más con nosotros"

Vinicius centró todas las miradas del Mallorca - Real Madrid por temas extradeportivos LaLiga expresó este lunes que "condena firmemente" los insultos racistas recibidos una vez más por el brasileño en Son Moix.

LaLiga pide colaboración para identificar a los que insultaron a Vinicius en Mallorca LaLiga ha expresado que "condena firmemente" los insultos racistas recibidos una vez más por el brasileño Vinicius Junior durante el encuentro de este domingo en Mallorca. 06 feb 2023

Sobre este asunto habló el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, en El Partidazo de COPE. "Ha habido avances. Lo que pasa es que a veces no se perciben. Estamos en un Estado democrático que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. La policía, ahora mismo, tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que darán sus frutos", agregó sobre el caso de la pancarta y el muñeco que imitaba la imagen de Vinicius Junior.





"A veces no se puede sancionar sin pruebas concluyentes"



? "A veces no se puede sancionar sin pruebas concluyentes"



????‍?? "La policía tiene avanzada la investigación para localizar a la persona que puso la pancarta y el muñeco de @vinijr"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QH3kbkA94A — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 6, 2023