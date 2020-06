Mendilibar: "Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede entrar un tercio del aforo en los estadios?"

AUDIO - ENTREVISTA A JOSÉ LUIS MENDILIBAR, ENTRENADOR DEL EIBAR, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Eibar regresa a la competición el próximo domingo ante el Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. José Luis Mendilibar, en El Partidazo de COPE, hubiera preferido "jugar en el Bernabéu más desangelado con 200 personas". "Estamos cambiando las normas. Con un pequeño cambio ya cambias el deporte. Deberíamos jugar como lo hacíamos antes del coronavirus".



En este sentido, Mendilibar cree que con la norma de los cinco cambios "ya estamos adulterando un poco la competición". "No podemos jugar al mus sin saber las reglas. Cuando empieza la competición tiene que estar todo sabido. Estamos cambiando las reglas según cómo va el fútbol", opinó.



Fuentes del Gobierno aseguran a COPE que los partidos de fútbol y de baloncesto van a ser con público en julio El CSD regulará la asistencia de público con el organizador de la competición y las CCAA, según informa Juan Antonio Alcalá. Podria haber público a partir del lunes 29 de junio. 08 jun 2020 - 20:36

El técnico vizcaíno reconoció, en El Partidazo de COPE, que "tenemos dudas porque es la primera vez que nos vemos en esta situación". "No tiene nada que ver con una pretemporada". Sobre las lesiones, aseguró que "no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Ni en los Mundiales se ha hecho una cosa igual. La preparación no es la más adecuada. Hemos tenido que entrenar de diferentes maneras. Pueden pasar cosas que no son habituales", indicó.