Javier Guillén, en El Partidazo de COPE: "Es la mejor participación de la historia para el mejor recorrido"

Javier Guillén ha repasado en El Partidazo de COPE la actualidad del ciclismo, tras la conclusión del Tour de Francia, y además analiza el recorrido de la próxima edición de La Vuelta a España que se celebrará del 26 de agosto al 17 de septiembre que califica como una edición "muy potente".

"Han transcurrido ya 78 ediciones y creo que nunca hubo una Vuelta con tantos líderes de equipos tan buenos. Vienen Roglic, Vingegaard, Ayuso, Enric Mas, Thomas...y más gente que se les sumará. Analizando equipo por equipo será una carrera de las más potentes", señala el director de la carrera española.

Guillén reconoce que ha sido una "sorpresa" la noticia de la participación de Jonas Vingegaard. "No teniamos ninguna información, no contábamos con él siguiendo el ejemplo del año pasado...y nos ha sorprendido su decisión. El Jumbo viene a por todas y buscará el triplete".

Y añadía sobre los posibles aspirantes a llevarse el maillot rojo: "Ojalá volvamos a ver una victoria final española en Madrid. Ayuso viene con muchas ganas, tiene mucha osadía y no esquiva ningún reto. Yo contaría con él para la general. Aunque pertenece a una generación de corredores excepcionales como Vingegaard, Pogacar o Evenepoel".

El director de La Vuelta se mostraba "pesimista" con la participación de Pogacar. "No creo que venga, pero si finalmente viene sería un sorpresón todavía mayor. Pero a estas alturas el equipo no ha dicho que viene, así que desgraciadamente no le veremos".

"Nosotros hasta hace poco, hasta la retirada de Alberto Contador, lo ganábamos todo y ahora, tras un periodo de pocas victorias, volvemos a resurgir con jóvenes ciclistas. Ojalá encontremos esos referentes que necesita la fición española en Juan Ayuso y Carlos Rodríguez", afirmaba sobre los ciclistas españoles y su futuro prometedor.

Por último, Javier Guillén habló del recorrido de La Vuelta 2023. "Es muy potente. Teníamos dudas con la participación y quisimos atraer la atención de los ciclistas. En la última etapa hemos decidio prescindir del circuito y hemos optado por acercanos al aficionado recorriendo un total de 12 barrios de la ciudad de Madrid".