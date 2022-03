Javier Gómez, en El Partidazo de COPE: "Si el Barcelona ahorra 100 millones, podría gastar 25"

LaLiga publicó este lunes los límites de coste de plantilla deportiva de los clubes, una vez acabado el periodo de fichajes de invierno. Javier Gómez, director General Corporativo de LaLiga, precisó en el caso del Barcelona que "tener el límite salarial en negativo significa que has acumulado muchísimas pérdidas".

"No es la primera vez que un club aparece con un límite negativo. Las cifras que aparecen en la web te dicen la capacidad teórica de contratación de un club. Se compara con la plantilla real. ¿Cómo se calcula un límite? Comparando este mecanismo práctico.

Y puso como ejemplo "los gastos e ingresos de estructura" que un club va a tener al comienzo de la temporada. "Tener el límite negativo refleja que tardarás demasiado tiempo en dejar de tener pérdidas y, por este motivo, tendrás limitaciones a la hora de fichar".





?? Javier Gómez, en @partidazocope



?? "Tener el límite salarial en negativo significa que has acumulado muchísimas pérdidas"



? "No es la primera vez que un club aparece con un limite salarial negativo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/200LEUwtgw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 14, 2022



"La norma no es que no pueda fichar, tiene que aligerar la plantilla que tiene. Te dejamos que sigas fichando con un matiz. CVC permite dedicar un 15% para fichar, tengas excedido el límite o no. Si el Barcelona ahorra 100 millones, podría gastar 25", añadió el director de LaLiga, en El Partidazo de COPE.

El Real Madrid mantiene el mismo límite salarial (739 millones) con el que inició el curso. "La cifra del Madrid demuestra que es el que tiene más límite de plantilla deportiva. Está en función de tus magnitudes numéricas. Junto con otros 5 o 6 clubes están en una posición privilegiada", apuntó.





?? Javier Gómez, en @partidazocope



?? "Tener el límite negativo refleja que tardarás demasiado tiempo en dejar de tener pérdidas y, por este motivo, tendrás limitaciones a la hora de fichar"



?? "CVC permite dedicar un 15% para fichar, tengas excedido el límite o no" pic.twitter.com/fnXLMzoT8V — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 14, 2022









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado