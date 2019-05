Amor, en El Partidazo de COPE: "Si ganamos la Copa sería una temporada muy, muy buena"

El director de relaciones institucionales del Barcelona, Guillermo Amor, pasó este viernes por El Partidazo de COPE y analizó la final de la Copa del Rey que se disputa este sábado en Sevilla entre el equipo azulgrana y el Valencia.



"Hemos pasado un momento complicado con Anfield, pero el equipo se ha levantado y la intención es olvidarlo. Teníamos que haber aprendido con Roma, pero esto también nos ha servido para seguir creciendo. Si ganamos sería una temporada muy, muy buena", comentó Guillermo Amor, en El Partidazo de COPE, con Joseba Larrañaga.



Sobre el futuro de Ernesto Valverde, dijo Guillermo Amor, en El Partidazo de COPE: "Es un gran entrenador. El resultado contra el Liverpool le ha hecho daño a todos los niveles, pero tiene el respaldo del presidente y de Leo Messi". Del argentino, Amor valoró sus palabras en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey: "Su respuesta sobre Griezmann ha estado bien".



En cuanto al posible fichaje de Antoine Griezmann, comentó, en COPE: "Nadie me lo ha preguntado en la cena. No es el momento de hablar de este tema cuando hay una final de Copa del Rey y podemos cerrar una temporada brillante. Es mejor centrarse en el partido de mañana".



El Barcelona partirá este sábado a las 10:00 en un vuelo chárter y tiene prevista su llegada a Sevilla sobre las 11:45 horas. Ernesto Valverde ha convocado para la final de la Copa del Rey de este sábado ante el Valencia a toda la plantilla, incluidos los brasileños Arthur Melo y Philippe Coutinho, además del portugués Nélson Semedo, que aún no tienen el alta médica.