Fermín, en COPE: "El Madrid me llamó, pero el Barça me quería fichar y dije que me iba del tirón"

El jugador del Barcelona Fermín López pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de cómo está viviendo su comienzo de temporada, en el que forma parte del primer equipo. En el partido ante el Mallorca, el canterano fue clave al marcar el gol que suponía el 2-2 para el conjunto de Xai Hernández.

Juanma Castaño le preguntó cómo fue su infancia y sus comienzo en el fútbol: “Soy muy feliz, ahora más que nunca. Mi infancia siempre ha sido con el fútbol, aunque de pequeño no me gustaba; en los campos de fútbol me ponía a hacer montoncitos de arena. Jugaba en la calle. Las consolas han consumido la infancia de algunos niños. Yo fui muy feliz, sin móviles ni nada, solo fútbol. Por las noches en Barcelona era un poco duro pero en La Masía te tratan de diez, y entre los compañeros nos ayudábamos”.

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López celebra su gol y se suma a la lista de goleadores de Primera División en la temporada 2023-2024EFE





El jugador del Barcelona nos contó cómo ha sido el salto al primer equipo: “No me lo esperaba. De pequeño he tenido ese esfuerzo, ahora he tenido la oportunidad y se ha recompensado”.

La importancia de la ayuda psicológica

Fermín habló esta semana de los problemas que tuvo y la ayuda psicológica que necesitó para estar bien: “Es una parte muy importante, todos los jugadores de élite lo comentan; la salud mental es muy importante. Si no estás bien de cabeza, después en el campo no rindes y no puedes ayudar al equipo y eso te ayuda al estudiar, con tus relaciones sociales....”

Sobre su relación con los compañeros del primer equipo quiso destacar lo bien que se lleva con Gavi: “Soy uno más porque así me hacen sentir los compañeros. Mi principal amigo es Gavi, estamos todo el día juntos. Él en el campo se transforma, es muy impulsivo con un espíritu muy competitivo, pero es buen chaval. Lo da todo en los partidos y en los entrenamientos, es su forma de ser. No entiende otra cosa que no sea darlo todo”.





Fermin celebra el gol al Real Madrid en pretemporada (EFE)





¿Le quiso fichar el Real Madrid?

Por último, habló de si el Real Madrid preguntó alguna vez por él: “Me llamó de pequeño; pero yo del Barça, siempre. Me dijeron que el Barça me quería fichar y dije que me iba del tirón”.

Fermín fue uno de los protagonistas en la pretemporada del Barcelona, con un golazo en el amistoso que jugó contra el Real Madrid en EEUU: "La verdad es que para mí es un sueño, aún no me lo creo. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Es pretemporada y aún queda mucho y estoy muy contento de ayudar al equipo", dijo el joven en zona mixta a la cadena TV3 tras el partido.