Feliciano López, en El Partidazo de COPE: "Me voy muy feliz y satisfecho"

Feliciano López ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para repasar su último partido y día como tenista. El tenista de Toledo perdió en la tarde de este jueves ante Hanfmann. "Me voy muy feliz y satisfecho", comenzó diciendo a José Luís Corrochano.

"Necesitaba que mis últimos partidos fuera en torneos de hierba porque, al fin y al cabo, es la superficie a la que mejor me adapto", dijo sobre la elección de Mallorca como escenario de su posible retirada. Y añadía: "He dado todo lo que he podido y mi mejor nivel durante toda mi carrera".

El tensita reconocía sus errores durante su juventud como deportista de los que dice que "aprendió". "Me equivoqué muchas veces, pero he aprendido mucho y eso es lo que me llevo. Conseguí mis mejores resultados a partir de los 30 años gracias a esa experiencia".

Por último, Feliciano López "lamentaba" no poder disputar próxima edición de Wimbledon. "Me da pena. Me hubiera gsutado estar, pero creo que por mi rol en Madrid y en la Copa Davis han elegido a otros tenistas. No es el momento de criticar las decisiones", finalizaba.