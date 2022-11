Fali, en COPE: "Hay un jugador del Real Madrid que nos ha faltado el respeto; él lo sabe"

En el minuto 28 de la primera parte del encuentro que cerró la jornada 14 en LaLiga Santander, el defensa del Cádiz Fali pudo ser expulsado por propinar un codazo a Rodrygo. Sobre esta acción, el jugador no lo consideró "una agresión" sobre el delantero brasileño.

"Ni para mí, ni para el árbitro, ni el VAR; lo decís vosotros. Le estaba diciendo al árbitro que por qué me estaba sacando amarilla cuando Vinicius ha venido a por mí".







"Vinicius ve muchas cosas. Si el árbitro y el del VAR no han pitado nada que te voy a decir", aseveró el jugador del Cádiz. Fali reconoció, en El Partidazo de COPE, que habló con Rodrygo. "Luego me ha sorprendido que diga que es una vergüenza; por lo menos se había arreglado en el túnel de vestuarios. Es su opinión, es normal".



Fali pidió respeto para los suyos. "Aquí somos todos compañeros de profesión. En el campo nos decimos un montón de barbaridades, pero hay siempre un límite de respeto. Ha podido tener un mal día. Él mismo lo sabe. Que aprenda un poquito a hablar de los demás. Decía que íbamos a bajar a Segunda", aseguró.



El defensa lamentó no haber sacado algún punto del Santiago Bernabéu. "Hemos tenido ocasiones después del gol de Lucas. Ellos también la han tenido con la de Modric".









La versión del Real Madrid

Según informó Arancha Rodríguez, en El Partidazo de COPE, tres jugadores del Cádiz, entre ellos el propio Fali, recriminaron al descanso el comportamiento de Vinicius. Le dijeron al brasileño: "¿Tú qué te crees, Pelé?".





