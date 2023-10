Elisa Aguilar, en El Partidazo de COPE: "Me siento arropada, legitimada y con muchas ganas"

Juanma Castaño entrevistó esta lunes a Elisa Aguilar, primera presidenta de la Federación de Baloncesto en España. Desde 2013 trabajaba en la Federación y desde 2017 es directora de competiciones desde 2017 y este lunes consiguió el apoyo de la Asamblea con 77 votos a favor y 2 en blanco. La ex jugadora era la única candidata y ha conseguido el respaldo casi total.

Sobre si está nerviosa con el nuevo reto, dijo que "No estoy nerviosa, ahora estoy tranquila. He estado nerviosa ante de la Asamblea pero me siento arropada y legitimada, muy contenta y con mucha responsabilidad. Tenemos muchos proyectos para poner en marcha y hacer crecer el baloncesto".





Va a ser la primera vez que una mujer presida la Federación pero ella cree que eso no es importante: "Creo que no. Estoy contenta de ser la primera mujer en llegar aquí, pero tengo formación, experiencia y no cambia. Voy a tener el baloncesto femenino y masculino igual".

Juanma Castaño le preguntó a la nueva presidenta si hay machismo en el baloncesto: "Yo no lo he notado. El respaldo ha sido absoluto desde el primer día. Me alegro que me hayan votado. En la Asamblea han estado a la altura de lo que la sociedad está pidiendo; eso dice mucho del baloncesto. Quiero tener a los mejores, si son mujeres, perfecto y si son hombres, también. Hay cuotas que hay que cumplir y hay muchisimas mujeres con uan capacoidad enorme. Esto no es una guerra de géneros".

Elisa Aguilar afronta el reto de las dos selecciones de baloncesto de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024: "La femenina es un grupo de cuatro y se clasifican tres. Los chicos tienen un grupo de seis y luego con cruces y solo se clasifica el primero. Va a ser complicado pero tenemos opciones. Está difícil pero tenemos garantías, un equipo que lo va a dar todo, el mejro seleccionador y si es en casa, mejor".

Además, también habló sobre la polémica de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales: "Nadie me ha preguntado por Rubiales. He seguido el Mundial de las chicas y lo que pasó en los 90 minutos es lo más importante. Esta selección ha hecho algo que es patrimonio de España. Lo de después, pasan unas cosas y ellas se reivindican. Voy en contra de cualquier comportamiento abusivo y discriminatorio. Lo que pasa con Rubiales hay que dejar que dictamine quien tiene que dictaminar porque está en un proceso judicial. Hay que crear un espacio seguro en el mundo del deporte para que no pasen estas cosas. Voy a reforzar para que no pase de ninguna de las maneras".





Por último, sobre si le gustaría que la RFEF la presidiese también una mujer, dijo que "Interesa que haya alguien que gestione. No nos interesa que haya ninguna Federación débil".