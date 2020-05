Diego Rivas, en COPE: "El CSD dijo que iba a poner a un especialista en COVID-19. Seguimos esperando"

Los jugadores del Eibar reconocen su "miedo" a las "terribles consecuencias" que podría provocar la reanudación. "La situación es nueva para todos. Muchos compañeros tienen ese miedo porque no sabemos que efectos secundarios tiene este virus. La opinión general es terminar la competición con garantías. En nuestra profesión no existe el riesgo cero", ha comentado el secretario general de la AFE, Diego Rivas, en El Partidazo de COPE.



Además ha reconocido que ha hablado con los jugadores del Eibar. "El miedo es libre y lógico. No sabemos la evolución. Intentamos tranquilizar a los jugadores con todo el protocolo".



Diego Rivas sigue reclamando un enlace entre el Consejo Superior de Deportes y el jefe de los servicios médicos de los clubes cuando regrese la competición. "Los jugadores ya empiezan a entrenar y no tenemos a quién dirigirnos cuando falte algo en el plan de riesgos laborales. El CSD nos dijo que iba a poner a un especialista de COVID-19. Lo hemos reclamado, estamos esperando a esa persona".

El secretario general de la AFE no sabe de "ningún jugador que se vaya a negar a jugar". Sobre las concentraciones de los equipos, Diego Rivas las considera "anticonstitucionales porque te quitan de los derechos de libertad". "Los futbolistas no somos ajenos a lo que está sucediendo. No queremos un privilegio. La manera de imponer no la entendemos. Si queremos un gran espectáculo a todos nos beneficia la salud mental del futbolista. No será la más adecuada".





Diego Rivas ha asegurado, en El Partidazo de COPE, que en estos meses ha habido "más de 30 positivos de COVID-19, pero no todos futbolistas". En cuanto a la idea de terminar la LaLiga en campos neutrales, Diego Rivas descarta la opción porque "desvirtuaríamos la competición".