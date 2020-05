David Aganzo, en El Partidazo de COPE: "No he pensado en dimitir. La verdad es una y va a salir pronto"

AUDIO - ENTREVISTA A DAVID AGANZO, PRESIDENTE DE LA AFE, EN EL PARTIDAZO DE COPE



David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, atiende a El Partidazo de COPE, tras ser acusado de haber cometido presuntamente un delito de cohecho.



Al ser cuestionado sobre este asunto, Aganzo señala que "estoy muy tranquilo". "La gente que me conoce sabe que es totalmente falsa la acusación. Este sindicato hace las cosas bien, con transparencia. Somos gente honrada. Estamos muy sorprendidos, todo ha sido muy preparado", explica David Aganzo.



"Los abogados están trabajando en este tema y ejerceremos las acciones que correspondan. Soy más de denunciar cuando tengo las pruebas. Los futbolistas saben quién puede estar detrás. El sindicato está trabajando muy bien y me da mucha pena que no nos dejen trabajar", añade el presidente de la AFE, en El Partidazo de COPE.



Aganzo reconoce que "desde agosto llevamos sintiendo estas acusaciones que son totalmente falsas". David Aganzo no ha pensado en dimitir. "Soy una persona de corazón que quiere ver el bien. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. La verdad es una y va a salir pronto".



El diario Marca publica este miércoles que varios directivos de la AFE se han querellado contra David Aganzo. "No tengo conocimiento de esta demanda", asegura el presidente del sindicato de futbolistas, en El Partidazo de COPE.