Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE: "La medalla de Queralt es un canto a los soñadores"

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, afirmó, en El Partidazo de COPE, que la medalla de plata de Queralt Castellet en halfpipe de snowboard "es un canto a los soñadores". "He seguido su trayectoria y fue un gran día para ella. Me quedo con lo hizo. En el primer recorrido no le fue bien, pero en el segundo subió al cielo", comentó Blanco, en declaraciones a El Partidazo de COPE.

El presidente del COE recordó que ésta es la quinta medalla para España en los deportes de invierno. "¿El día más importante? Ha habido días y el de ayer fue maravilloso. Lamentamos que Lucas Eguibar no consiguiera la medalla después de llegar como campeón del mundo"





En cuanto a los polémicos tuits de José Agustín Gómez-Raggio, el abogado que optaba a presidir la Federación Española de Remo, dijo: "Asunción Loriente es una magnífica presidenta, ahí están los resultados. Es impresentable que se presente un candidato que hace esos comentarios. Todo el mundo es libre, pero aceptamos las consecuencias. La elección de José Agustín Gómez-Raggio no hubiera sido buena para el deporte español", apuntó Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE.





