El milagro de Queralt Castellet: Una plata marcada por la tragedia para un país sin tradición en el Halfpipe

Queralt Castellet, con 32 años la más veterana de todas las participantes, hizo historia este jueves al capturar la plata olímpica en el halfpipe de snowboard (tabla de nieve) de los Juegos de Pekín 2022, en una prueba disputada en Zhangjiakou, en la que la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim -de 21-, revalidó el título logrado hace cuatro años en PyeongChang; donde la barcelonesa había logrado, con su séptima plaza, un diploma.

Queralt, plata mundial en Kreischberg (Austria), en 2015; y que en los últimos mundiales, los de Aspen (EEUU) del año pasado, capturó bronce, cerró, en su quinta participación olímpica su particular círculo deportivo. Con seis victorias -y otros once podios- en la Copa del Mundo; y un oro y dos platas en los X Games, la campeona de Sabadell, todo un ejemplo de resiliencia, capturó la única medalla que se le resistía: la olímpica.





Lo logró en el halfpipe, disciplina del snowboard en el que los jueces valoran la dificultad, altura, amplitud y originalidad de los trucos ejecutados en una pista en forma de medio tubo. Consiguiendo la primera medalla de España en estos Juegos, los vigésimo cuartos de invierno; y la quinta medalla invernal en toda la historia del olimpismo español.

Se trata de un milagro en una disciplina sin tradición en España donde ni siquiera existe una pista para poder entrenar y en un país que cuenta con apenas 200 licencias de riders. Una de ellas, ha conseguido algo histórico. La lista de éxitos en la carrera de la rider española es inmensa. Y su valor, dado el contexto, todavía mayor. Sin instalaciones de halfpipe en España, la deportista de Sabadell lleva toda su vida recorriendo el mundo buscando un medio tubo sobre el que progresar. Con la segunda máxima presea olímpica, una parte de todo ese esfuerzo, en términos económicos, se ve recompensado.

La trágica pérdida de Ben Jolly en 2015

El camino ha sido largo, duro y complicado. Regado de lesiones y de contratiempos que alcanzaron su peor momento con el fallecimiento, después de los Juegos de Sochi, en 2014 del que, además de su entrenador, era su pareja: el neozelandés Ben Jolly. La vida de Queralt cambió por completo en 2015 cuando perdió a su novio desde los 19 hasta los 26 años. Le habían detectado un tumor cerebral y tras no poder vencerlo acabó quitándose la vida.





Esta tragedia marcó a Queralt porque fue uno de sus grandes pilares. "Estaría muy orgulloso", explicaba a 'Olympics' tras la medalla. La muerte del joven de apenas 29 años hizo que la rider española se fuera a Suiza para empezar de cero y olvidar la desgracia llegando a apartar la tabla durante meses. Entre medias escribió una preciosa carta en la que recordaba lo vivido junto a Ben Jolly. "Ojalá pronto pueda mirar al cielo desde lo más alto de un podio y dedicarle mis éxitos. Porque siempre sabré que serán también suyos", había escrito Queralt en 2015 y este jueves lo ha cumplido en uno olímpico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En 2015, @q_castellet escribió esta carta en homenaje a su pareja y entrenador, Ben Jolly, que en paz descanse.



En 2022, mira al cielo y le dedica una plata olímpica en #WinterOlympics#JuegosOlímpicos



Enhorabuena, Queralt y allá donde esté, enhorabuena, Ben.



BRAVO?? pic.twitter.com/cZyXcp1a6R — Alejandro García (@Alexgarcia833) February 10, 2022

Felicidad por la medalla

"Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", manifestó nada más capturar la medalla de plata, Queralt. Proveniente de la gimnasia, se 'recicló' al snowboard y con 16 años debutó, como la más joven de esa delegación española, en los Juegos de Turín 2006, en Italia.

Desde entonces, y pasando por el diploma olímpico de hace cuatro años, la estrella barcelonesa, todo un ejemplo de resiliencia, lo había intentado una y otra vez. La vez que más cerca había estado fue en 2010, en los Juegos de Vancouver (Canadá), donde había sido la abanderada de España por primera vez.

Queralt era tercera en Cypress Mountain, en las afueras de la capital de la capital de la Columbia Británica: pero se cayó mientras se ejercitaba entre ronda y ronda, golpeándose la cabeza. Perdió ligeramente el conocimiento y los jueces, aplicando el reglamento y por precaución médica, no le permitieron disputar la segunda y decisiva bajada.





"La motivación de aprender todos los días de la montaña y de la propia competición" le ha dado fuerzas para perseverar durante casi dos décadas y llegar hasta la cumbre de su carrera. "Y los siguientes Juegos, también", afirmó sobre su futuro olímpico. "Me lleva esa motivación de aprender todos los días de la montaña, del snowboard y de vivir haciendo esto. Realmente me siento muy afortunada. Si pudiera, no dejaría de hacer esto nunca".

"Aún me cuesta creerlo, es increíble lo que ha pasado hoy, es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras", dijo la 'rider' catalana. "Son muchos años de trabajo y sacrificio, es media vida persiguiéndolo, y cuando ocurre cuesta creerlo. Hay muchas gente detrás y me siento agradecida por todo el apoyo y muy orgullosa. Soy muy feliz, disfruto cada día en la nieve", insistió.

Quinta medalla en la historia de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Castellet, nacida hace 32 años en Sabadell, logró de esta forma la quinta medalla olímpica española en toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, después del oro de Francisco Fernández Ochoa en esquí alpino, en Sapporo1972 (Japón); y los bronces de su hermana Blanca -asimismo en ese deporte, veinte años después, en Albertville (Francia)- y de Regino Fernández -en boardercross de snowboard- y de Javier Fernández -en patinaje artístico-, en los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace cuatro años.





¿Cuánto se lleva un medallista olímpico?

A la catalana por su éxito olímpico le corresponden 48.000 euros. Es la cantidad que tiene fijada España para los deportistas que consigan una plata en unos Juegos Olímpicos. Además, se verá beneficiada de las becas ADO que concede el COE y que le supondrán durante los próximos cuatro años una parte fija de 30.300 euros y una variable y sujeta a resultados deportivos de 20.300 euros.