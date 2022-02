Gómez-Raggio, en COPE: "Me parece muy normal llamar hijo de puta a Pedro Sánchez o a Pablo Casado"

Asunción Loriente continuará como presidenta de la Federación Española de Remo después de que no haya prosperado la moción de censura presentada por José Agustín Gómez-Raggio.

El día fue largo, pero acabó bien para Loriente. "No es solo de un día, pero la primera la hemos pasado. Ahora hay que recuperar apoyos perdidos. No creo que me hayan querido echar por ser mujer, pero ha ayudado. No lo pienso durante el día a día, pero luego te vas dando cuenta de muchas cosas y hay mucho machismo".

"Me han dicho que tengo una Junta Directiva de chiste porque hay cuatro mujeres", añadió Loriente, en El Partidazo de COPE.





????‍?? Asunción Loriente, esta noche en el @partidazocope



?? "Me han dicho que tengo una Junta Directiva de chiste porque hay cuatro mujeres"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/XDkOH6gFJ6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2022



"Yo no cobro por estar en mi puesto, pero me piden cargos que sean remunerados. El mundo del remo es muy curioso. Me da una libertad que quizá no tendría. Me he encontrado la moción porque no he ido dando a diestro y siniestro puestos en la Federación. Tenemos ahora una tarea complicada. No podemos tener a 37 descontentos porque va a ser un infierno".

La dirigente asturiana cree que la portada de MARCA y la entrevista a José Manuel Franco, en El Partidazo de COPE, "habrá hecho reflexionar a algunas personas" en la moción de censura. "La portada de MARCA ha sido demoledora", sentenció.





????‍?? Asunción Loriente, en @partidazocope



?? "Me he encontrado la moción porque no he ido dando a diestro y siniestro puestos en la federación"



?? "Yo no cobro por estar en mi puesto de la @fed_esp_remo. Esto me da mucha libertad"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/NpzTaDiGLQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2022



La respuesta del candidato a presidir la Federación de Remo, José Agustín Gómez-Raggio, en El Partidazo de COPE fue de lo más surrealista. Cabe recordar que Gómez-Raggio tiene en su cuenta de Twitter insultos hacia Pedro Sánchez y Pablo Casado y comentarios racistas y xenófobos.

"Los he escrito yo y soy muy feliz escribiéndolos. Las redes sociales son un espacio de libertad expresión. Pretender que tengamos un tono exquisito... hay que ir con una piel más fuerte. Llamar hijo de p... a Pedro Sánchez no es ningún tipo de delito. Si se hubiera sentido ofendido ya me habría demandado, Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno son dos personas diferentes. Yo utilizo las redes sociales para lo que me apetece", comentó ante la incredulidad de los comentaristas de El Partidazo de COPE.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

????‍?? José Agustín Gómez-Raggio, en @partidazocope



?? "La votación se gana lo que pasa es que no consigo la mayoría que se necesitaba"



?? "A mis hijos les doy una absoluta libertad de expresión"



?? "Hijo de p... para mí es una crítica"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/NpzTaDiGLQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2022



"Por qué voy a rectificar algo con lo que sigo de acuerdo. Me parece absolutamente normal lo que he hecho". En este sentido, el abogado malagueño recordó que "hay una generación que consiguió cambiar el sistema de este país y ahora podemos disfrutar". "En la COPE eso no se debe decir, en las redes sociales, sí", apuntó.

Gómez-Raggio aseguró que "ya no tengo ningún interés en ser presidente" de la Federación Española de Remo. "Llevo 42 viviendo de mi oficio y soy muy feliz. Las críticas se las hacemos a los jueces, pero cuando critico es su resolución no a ellos. Me lo he pasado muy bien, pero ahora mismo no tengo ningún interés en ser presidente si no prospera la moción de censura", finalizó.





????‍?? José Agustín Gómez-Raggio, en @partidazocope



?? "Me lo he pasado muy bien, pero ahora mismo ya no tengo ningún interés en ser presidente de la @fed_esp_remo"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/NpzTaDiGLQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2022