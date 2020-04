Adrián Dalmau, en COPE: "Me ha sorprendido que no se haya apurado la opción de jugar a puerta cerrada"

La Federación de los Países Bajos ha declarado desierta la Eredivisie 2019/2020. Esta decisión afecta al Utrecht, que ha anunciado que “impugnará la decisión” de no ser incluido entre los equipos que accederán a la Liga Europa. El conjunto donde milita el español Adrián Dalmau está a tres puntos del quinto clasificado con un partido menos y con el 'gol-average' a favor.



A Adrián Dalmau le ha sorprendido esta decisión de la Federación de los Países Bajos porque "la curva de contagios está bastante controlada y no hay confinamiento". "La situación no es tan complicada por el virus. Me ha sorprendido que no se haya apurado la opción de jugar a puerta cerrada para que sea más justo. Nos perjudica a nivel directo para jugar competición europea".



El futbolista español ha destacado en El Partidazo de COPE que "teníamos la final de Copa que nos daba el acceso directo a la Europa League. No nos han dejado jugarla".

Dalmau ha asegurado que "el club tomará medidas legales". "Ya está el lío montado. No es lo mismo jugar competición doméstica que en Europa. Hay que reclamar lo que es nuestro". El jugador del Utrecht ha comentado sobre la situación actual en los Países Bajos que "aquí puedes salir a la calle y mantenerte en forma. Vamos a tener una pretemporada larga".