El entrenador que la Federación tanteó antes de que Luis Enrique se fuera: "Hablaron con mi agente"

Luis de la Fuente, puesto en duda por su perfil bajo y su carencia de años en la élite, ha cumplido su plan: Llevar a España a la Eurocopa. Salvo por el aplauso a Luis Rubiales, borrón por el que pidió perdón, su eficacia resulta incuestionable. Siete victorias y un tropezón en Escocia del que también aprendió. Antes de que llegasen estas diferentes crisis que han marcado a la Selección, Luis Enrique no fue renovado por la RFEF tras un mal resultado en el Mundial. Este lunes en 'El Partidazo de COPE' descubrimos que incluso antes de esa cita, la Federación ya tanteaba entrenadores.

En cualquier caso, el plan con Luis de la Fuente pende de un hilo, puesto que habrá elecciones en el primer trimestre del año y su contrato, que vence el 30 de junio de 2024, en plena disputa de la Eurocopa en Alemania. Por ello, todo dependerá del presidente entrante. En este contexto, es importante conocer el estado de los principales entrenadores del país. Uno de ellos pasó por 'El Partidazo de COPE' anoche para explicar su última experiencia negativa y saber si había recibido ofertas desde entonces. Mientras tanto, Luis Enrique no ha tenido el mejor de los inicios en el PSG.

Qué pasó antes del Mundial

El 8 de diciembre de 2022 se confirmaba la no continuidad de Luis Enrique, y la confianza en Luis de la Fuente como su predecesor tras el decepcionante papel de la Selección en Qatar. La salida del asturiano, sin embargo, se ha podido dar de forma 'sencilla' y poco traumática, ya que el técnico finalizaba su vinculación contractual con el combinado nacional justo después del Mundial. Pero la realidad es que el actual técnico del PSG ya habló sobre esta situación anteriormente, algo que dio pie a la Federación a preparar la situación postmundialista.

Luis de la Fuente, head coach of Spain, looks on during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Spain and Scotland at La Cartuja stadium on October 12, 2023, in Sevilla, Spain.





Durante una concentración de la Selección el 25 de marzo de 2022, se dirigía a los periodistas alegando que no renovaría para que, en caso de fracasar en Qatar, no haría falta que se pidiese su cabeza, dejaría la Selección al no prorrogar su contrato: "Esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros, si el Mundial sale una cagada terrible vas a estar pidiendo: Hay que echarlo, hay que echarlo, tiene cuatro años más de contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si la cosa sale muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata".

Estuvo a punto de ser su sucesor

La bachata no continuó y la RFEF optó por un relevo continuista, dándole la absoluta de España a Luis de la Fuente, quien ha estado a cargo de la sub 21 durante los últimos años y por el que han pasado el grueso de los internacionales actuales. Esa decisión, por tanto, no ha dado pie a posibles candidatos. Entre ellos, un Marcelino García Toral que se presentaba como principal alternativa y que a lo largo de los últimos meses rechazó a diversos clubes. El técnico asturiano respondió a Juanma Castaño si hubo una llamada de Luis Rubiales.

PSG coach Luis Enrique during the French championship Ligue 1 football match between Stade Rennais (Rennes) and Paris Saint-Germain on October 8, 2023 at Roazhon Park in Rennes, France - Photo Jean Catuffe / DPPI

Luis Enrique ni siquiera había dado su lista para la Copa del Mundo y se especulaba con que el ya exseleccionador no siguiera al frente de la selección tras el Mundial. Un adiós que se aceleró tras la lastimosa eliminación en octavos frente a Marruecos. En esos días posteriores, Marcelino declaró en Relevo que era "una ilusión entrenar a la Selección como la tiene cualquier entrenador español, que podría ser en muchos de los casos su máxima ilusión, como puede ser el mío". Sobre esta situación dio más detalles en 'El Partidazo de COPE' de este lunes.

