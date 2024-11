Lo que entiende Juanma Castaño de la no convocatoria de Kylian Mbappé con Francia: "Solo hay dos opciones"

Este jueves fue otra vez noticia Kylian Mbappé y esta vez fue porque Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ofreció la convocatoria para los dos partidos que jugarán en la Liga de las Naciones contra Israel e Italia y la sorpresa es que el delantero del Real Madrid no estaba dentro de los 23 jugadores elegidos. Deschamps ha justificado esta decisión diciendo que ha hablado varias veces con su delantero, que quería ir convocado: "Tuve conversaciones con él y tomé esta decisión, es mejor así. Kylian quería venir, no es por problemas extradeportivos".

Mbappé está siendo muy cuestionado por su bajo rendimiento en el Real Madrid, donde llegó como gran estrella después de que el club blanco estuviera varios años su fichaje. El francés ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada, pero solo ha anotado uno en los últimos cinco encuentros, de los cuales su equipo ha perdido tres. El galo fue protagonista en la dura derrota ante el Barcelona 0-4, pero lo fue en el aspecto negativo al caer en ocho ocasiones en fuera de juego. El equipo de Flick se caracteriza por jugar con la defensa muy adelantada, lo que hizo que Mbappé cayera en su 'trampa' en ocho ocasiones, lo que provocó que se le anularan dos goles.

EFE Iñigo Martínez intenta arrebatar un balón a Kylian Mbappé.

El siguiente partido contra el Valencia fue aplazado por el desastre sufrido por culpa de la DANA, pero este martes el Madrid volvía a su gran competición, la Champions, para jugar ante el Milan en el Santiago Bernabéu. Y a pesar de contar con múltiples ocasiones para marcar, Mbappé volvió a acabar el partido sin marcar y su equipo perdiendo 1-3 en lo que es la tercera derrota de los blancos en la temporada, la segunda en la gran competición europea.

Esta convocatoria con la selección llega después de la polémica del último parón de selecciones, donde tampoco fue llamado por los problemas físicos que sufría. Es verdad que el delantero se había perdido algún partido con el Real Madrid por una lesión, pero antes de ese parón, ya había disputado dos encuentros con su equipo. Aún así, no fue citado por Deschamps y se marchó a Estocolmo durante el parón. Esto no gustó en su país donde fue duramente criticado. Ahora el seleccionador pasa factura a su estrella y lo deja fuera, aunque el delantero quería haber acudido a la citación, por una decisión personal. Sin embargo, desde Francia se interpreta también su ausencia como un cable para ponerse al cien por cien y alejarle de la polémica.

EFE MADRID, 05/11/2024.- Los jugadores del Real Madrid tras el tercer gol del Milan durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y AC Milan disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

las dudas de la ausencia de mbappé con su selección

En El Partidazo de COPE se habló de lo extraño que es que Didier Deschamps no convoque a su gran estrella para jugar los dos partidos y Juanma Castaño planteó las dos opciones que él ve como posibles para justificar esta ausencia: "No son problemas extradeportivos, haciendo alusión a lo de Estocolmo. Si son problemas deportivos, evidentemente, solo hay dos opciones: que Deschamps considera que Mbappé está fallando muchísimos goles y que no está para ir a la selección francesa; y la otra alternativa es que le haya castigado por no ir a la convocatoria anterior. Es que no veo más opciones. Porque decir que, puntualmente, para esta convocatoria no cuentas con Mbappé... Mbappé, un capitán de Francia, tiene que valer para esta convocatoria y para cualquiera. La razón deportiva tiene que ser o un castigo por no haber ido a la anterior convocatoria y sí estar disponible para el Real Madrid y sí ir de fiesta a Suecia, o, que es disparatado pensarlo, que es que no está en forma Mbappé".

