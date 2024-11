Bombazo en Francia: Deschamps 'se carga' a Mbappé

Mbappé no acudirá a la próxima convocatoria de la selección gala.

Kylian Mbappé no disputará los partidos de la selección francesa ante Israel (Stade de France el 14 de noviembre) e Italia (San Siro el 17 de noviembre) correspondientes a la Liga de Naciones. El capitán de les blues no ha sido convocado por Didier Deschamps después de la fuerte polémica por lo que pasó en la anterior convocatoria de Francia. En la que la prensa le acusó de borrarse.

Por aquel entonces, Mbappé, que tenía problemas físicos, no fue citado por Deschamps y se marchó a Estocolmo durante el parón. Esto no gustó en su país donde fue duramente criticado. Ahora el seleccionador pasa factura a su estrella y lo deja fuera, aunque el delantero quería haber acudido a la citación, por una decisión personal.

Cordon Press Mbappé, durante su estancia en Estocolmo.

Todo ello después del bajón de rendimiento del crack que en los últimos dos partidos del Real Madrid (Barcelona y Milán) no ha visto puerta, ha fallado ocasiones muy claras y ha sido criticado por un sector de la afición. Mbappé ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada, pero solo ha anotado uno en los últimos cinco encuentros, de los cuales su equipo ha perdido tres.

La lista de deschamps

Deschamps, covocó a 23 futbolistas para esta concentración, que arranca este lunes y en la que no estará, de nuevo como en octubre, Kylian Mbappé. Ahora, aunque no está muy acertado de cara a gol, está físicamente al cien por cien, pero Deschamps le ha 'castigado', a pesar de que el jugador mostró su intención de acudir a la concentración. "Tuve conversaciones con él y tomé esta decisión, es mejor así. Kylian quería venir, no es por problemas extradeportivos", quisó aclara el técnico en rueda de prensa.

Así, la convocatoria la integran los porteros Mike Maignan, Brice Samba y Lucas Chevalier; los defensas Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba y Dayot Upamecano; los centrocmapistas Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery; y los delanteros Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise y Marcus Thuram.