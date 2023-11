Enrique Cerezo marca la fecha en la dejará de ser presidente del Atlético de Madrid: "Nos marcharemos"

Enrique Cerezo nace en Madrid en 1948 y pronto se marcha a vivir a Segovia por el trabajo de su padre, ferroviario. Este joven se enamoraría del séptimo arte, al que se ha dedicado durante toda su vida, desde que era ayudante de cámara hasta que se hizo con una productora, y del Atlético de Madrid, al que accedió a través del cine.

Todas estas vivencias las repasó este miércoles con Juanma Castaño en una entrevista en El Partidazo de COPE. El presidente rojiblanco, que suma más de una treintena de años en la entidad colchonera, no se ve dando un paso al lado ya.

Audio





Hay un proyecto muy importante en el club que ya se ha iniciado, la Ciudad del Deporte. Se espera que esté terminado para 2026, como explicó Enrique Cerezo a Juanma Castaño, y es una fecha muy importante porque ahí puede empezar a ser el final de Miguel Ángel Gil como dueño del Atlético de Madrid. En ese año se puede producir una venta.

El valor de la Sociedad Anónima no ha hecho más que crecer desde la llegada del gigante chino Wanda en 2014, los israelís de Quantum en 2017 y el último en marcar precio, que fue el fondo Ares, en 2021, hasta alcanzar una estimación de 480 millones de euros.

Presidente del Atlético

En verano de 2023, Enrique Cerezo cumplió 20 años como presidente. Asumió el 28 de mayo de 2003 después de casi 16 años formado parte de la directiva rojiblanca, por lo que son 36 los que acumula en la entidad.

Siendo máximo mandatario, ha cosechado 10 títulos en la época más gloriosa del club colchonero: dos Ligas (2013/2014 y 2020/2021), tres Europa League (2009/10, 2011/2012 y 2017/2018), una Copa del Rey (2012/2013), tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014). No se pueden olvidar tampoco las dos finales de Champions League que disputó el Atlético de Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No solo es relevante lo conseguido a nivel deportivo, también el trabajo con el club. Bajo su presidencia tuvo lugar, el 16 de septiembre de 2017, la inauguración del Cívitas Metropolitano, actual hogar de todos los atléticos y uno de los estadios más modernos del mundo, albergando desde su puesta de largo numerosos y prestigiosos eventos entre los cuales se encuentra la final de la Liga de Campeones en 2019.

La marca Atlético de Madrid ha cambiado durante su mandato para ser reconocida mucho más a lo largo y ancho del mundo. Pero en los últimos meses se ha hablado de un posible cambio de propiedad.

"Nos marcharemos juntos"

"¿Cuánto tiempo más va a seguir como presidente del Atlético de Madrid?", le preguntaba directamente Juanma Castaño a Enrique Cerezo. El mandatario aseguraba que no tenía "ni idea":

"Yo mientras que me aguanten, estaré encantado de seguir. No tengo ningún problema. Soy una persona que estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante". Ante el regate del presidente, el presentador de El Partidazo de COPE repreguntó señalando si esto pasaría "siempre vinculado a Miguel Ángel Gil" después de los rumores de una posible venta del accionariado del consejero delegado.

Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE





Enrique Cerezo fue sincero y señaló que "por supuesto que sí": "Hemos empezado juntos y nos marcharemos juntos". En cualquier caso, dejó claro que "no entiendo esto que decís que ha dejado entrever eso, a mí nunca me ha dejado entrever nada": "Tenemos creo que un club magníficamente controlado, tenemos unos socios que son fantásticos, que no nos da ningún problema".

Todo apunta entonces a que, si Miguel Ángel Gil Marín termina aceptando alguna de las ofertas que ha recibido, el mandatario rojiblanco también daría un paso al lado.