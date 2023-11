El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, visita los estudio de COPE para hablar con Juanma Castaño de la situación del club rojiblanco. El Atlético acaba de anunciar la renovación del 'Cholo' Simeone y se encuentra cuarto en Liga, con un partido menos.

¿Siempre le ha gustado el cine?: Siempre he sido un loco del cine, me metía a las cuatro de la tarde y salía a las doce de la noche. A mi padre no le gustaba el cine. Me lo pasaba muy bien, me encerraba con las películas y me encantaba.