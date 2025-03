El enfado de Siro López con el partido de Champions entre Real Madrid y Atlético: "¿Cómo te va a gustar algo así?"

Visto lo visto en el partido de ida de los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, hubo quien llegó a la tertulia de El Partidazo de COPE con ganas de protestar: a Siro López no le gustó el partido.

"No, no. Es que me ha parecido un partido muy a la italiana. ¿Cuántas veces ha intervenido Oblak y cuántas ha intervenido Courtois?", preguntaba al resto de comentaristas para detallar lo más relevante para justificar su punto de vista.

Jan Oblak intervino en siete ocasiones mientras que Thibaut Courtois lo hizo en dos. "Pues con eso está respondido. ¿Cómo te va a gustar un partido así?", continuaba un desesperado Siro.

El pobre espectáculo, a juicio del periodista gallego, no quita para que el 2-1 a favor del Real Madrid cosechado en este partudo de ida, sea "maravilloso para el Madrid porque además hay que tener en cuenta que el centro del campo es un centro del campo totalmente improvisado", valoró.

Carlo Ancelotti alineó de inicio a Camavinga, Tchouaméni y Brahim Díaz en el centro del campo, en un once en el que regresó Fede Valverde, que fue uno de los mejores del partido, pero que volvió a aparecer en el carril derecho.

EFE MADRID, 04/03/2025.- El centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, tras conseguir el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Ancelotti sabía que tenía que mejorar el centro del campo (entre otras cuestiones) tras la derrota sufrida el pasado fin de semana en el Benito Villamarín frente al Betis. Las bajas en dicha posición y las soluciones del técnico italiano no terminan de provocar un juego que entusiasme al comentarista: "Los tres centrocampistas que estaban jugando hasta ahora, Bellingham, Ceballos y Valverde, no han jugado y creo que el resultado es lo mejor para el Madrid", reflexionó.

EL PARTIDO SÍ GUSTÓ A OTROS COMENTARISTAS

Siro López fue la excepción de un 'Tiempo de Opinión' en El Partidazo de COPE donde a la gran mayoría sí les gusto el partido. Uno de ellos es Paco González, que reconoció haber disfrutado con el derbi pese a algunas carencias: "A mí sí, aunque no ha tenido el ritmo que podrías esperar, por ejemplo en una final de Copa, donde el partido se habría descosido. Pero como los dos jugaban sabiendo que había vuelta, digamos que se tentaban la ropa en el sentido de no volverse locos a atacar".

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Siro López le dio la razón a González en este sentido pero lamentó la ausencia de otro elemento que le hubiera dado más emoción y más interés al partido: "Pero no ha habido oportunidades. Ha habido control de la pelota", comentó.

Para Siro, el dominante con el balón durante el primer tiempo fue el Atlético de Madrid, "que ha tenido la pelota el mayor tiempo, pero tampoco generaba ningún tipo de peligro". En la segunda parte, con el dominio del equipo madridista, "igual, en la segunda parte, donde ha tenido el control de la pelota, pero muy parsimonioso, muy lento en la circulación de balón".

Sin embargo, este aspecto que destacó Siro lo compartieron otras reflexiones que apuntaron a lo que suele suceder en las eliminatorias de ida y vuelta en la Liga de Campeones, en las que un equipo se encuentra con un rival muy directo: "Casi siempre las idas son así, y se rompen más las vueltas", terminó valorando Gonzalo Miró.

EFE MADRID, 04/03/2025.- El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrygo, tras conseguir el primer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Sergio Pérez.

El partido de vuelta en el estadio Metropolitano se celebra el próximo miércoles 11 de marzo a las 21 horas, donde se espera lleno absoluto y gran ambiente para el Atlético de Madrid-Real Madrid. Igualmente, será retransmitido por Tiempo de Juego.