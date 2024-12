La emoción de Juanma Castaño al repartir juguetes a los niños enfermos de cáncer junto a Topuria: "Un día muy bonito y muy duro"

Este martes, Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, vivió un momento muy especial junto al luchador Ilia Topuria. El campeón Mundial del Peso Pluma de la UFC fue el protagonista el pasado lunes día 9 en un programa especial que COPE realizó en el Teatro Alcázar de Madrid al que, los 700 asistentes como público, tuvieron como única condición para conseguir su entrada llevar un juguete para repartir en varios hospitales a los niños enfermos de cáncer. Y este martes, los dos fueron al Hospital La Paz para llevar estos juguetes a los niños. Además, Ángel García confirmó que también se llevaron regalos al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Parla, en Villalba y en la Fundación Jiménez Díaz.

Manolo Lama comenzó el programa hablando del vídeo subido a las redes sociales de El Partidazo de COPE en el que se podían ver las imágenes de este reparto de juguetes: "Muy buenas, Juanma Castaño, y emocionado por ese maravilloso vídeo que habéis colgado hoy en el partidazo en tiempo de Juego de la Copa, me ha llenado el corazón. Veros ahí repartir juguetes en el Hospital de la Paz, me parece que es algo grandioso que se ha conseguido gracias a los oyentes del Partidazo, a tu buen hacer y, por supuesto, al de Ilia".

Y Juanma Castaño contó cómo fue ese día tan especial, y su alegría y a la vez lo duro que fue el poder conocer la historia de tantos niños ingresados por culpa del cáncer: "Hemos ido a repartir los juguetes que el otro día recogimos en el programa especial con Ilia Topuria en Madrid. Hemos estado con Ilia Topuria y con Gio, con su mujer, que ha estado espectacular, en la planta infantil del Hospital de la Paz y luego por la tarde, Angelito, en el Juan Carlos I de Móstoles. Ha sido un día muy bonito y, a la vez, como pueden imaginar, muy duro. Muy bonito porque ves la sonrisa de los chicos y las chicas, muy duro porque ves situaciones que consideras injustas y te sientes casi culpable de no poder hacer nada ante una situación como esta. Las imágenes que hemos colgado son las imágenes que no atentan contra el estado de ánimo de las personas, más allá de la emoción de ver a unos chicos que se están recuperando y que estoy convencido de que se van a recuperar. Otra cosa es cuando se apagan las cámaras, cruzas la puerta de la UCI y ves realmente cómo se trabaja allí, las situaciones que se dan y la enorme fortuna que tenemos, la enorme fortuna que tenemos de no estar pasando ahí estos días y este tiempo. Muchas gracias a los trabajadores de La Paz, a los padres y a los chicos y chicas que hoy nos han regalado esas sonrisas incluso en una situación complicada".

En uno de los momentos de la visita, Ilia Topuria, junto a su mujer, se sentaron a rezar con varios de los niños enfermos con la esperanza de poder mejorar su estado de salud y poder salir lo antes posible del Hospital, completamente curados.